¿Qué trae de nuevo la semana de la moda de Londres?

Desde hoy la moda se traslada a Londres, donde se realizarán más de 80 presentaciones de las colecciones femeninas de otoño-invierno 2019-2020. A la pasarela oficial se suma gran cantidad de desfiles y eventos en paralelo.

Una de las primeras firmas en mostrar su propuesta de temporada fue Asai, del londinense A Sai Ta, que partió del trabajo de August Sander -quien fotografió personas de finales del siglo XIX de diferentes orígenes sociales- y reflexionó sobre la clase y el dinero, particularmente en el Reino Unido. "Siento que he propuesto chicas quebrantadas, especialmente de familias pobres de inmigrantes, dándole la vuelta a estas increíbles miradas glamorosas".

El diseñador londinense A Sai Ta ya estrenó su propuesta de temporada, más british y parte del trabajo del fotógrafo August Sander Fuente: Reuters

Otro de los que ya arrancó fue el turco Bora Aksu que recreó su estilo romántico con superposiciones de transparencias, tejidos y algodones, en los que no faltaron volados en vestidos de largos midi y a los tobillos.

Superposiciones y volados, la propuesta de Bora Aksu Fuente: Reuters

Lo mismo Mark Fast, que estrenó sus originales piezas tejidas. Son como una escultura tejida, que toma forma en el cuerpo. Experimenta con diferentes volúmenes para crear una silueta sensual; también exhibió volados, recortes y flecos en una paleta apastelada con toques fuertes.

Los tejidos de punto únicos de Mark Fast, los favoritos de Rihanna, Nicki Minaj y Jessie J Fuente: Reuters

Mark Fast aplica técnicas de costura en tejidos al cuerpo Fuente: Reuters

Lo que se viene

Burberry es una de las perlas de la semana. El domingo será la segunda presentación de los diseños del italiano Riccardo Tisci en la tradicional firma inglesa. Las expectativas son grandes después que su colección debut no colmara las expectativas del público. Otra vez el desfile incluirá las colecciones masculinas y femeninas. Con la llegada este creativo cambió la tipografía del nombre y el logo por nuevas imágenes creadas por Peter Saville inspiradas en los propios archivos.

Otra de las novedades, y la más sonada, fue la creación de una única y honorable colaboración con Vivienne Westwood en la cual se reinventaron piezas legendarias de esta diseñadora con el estampado escocés original. Así reaparecieron la camisa con el cuello alargado, la minifalda ultra mini y el saco con doble abotonadura y entalle extremo entre otras piezas.

Otro diseñador que está en la mira es Richard Quinn. ¿Quién es ? Nada más y nada menos que el primer diseñador inglés en recibir el primer el Premio Queen Elizabeth II para el diseño británico de manos de la mismísima reina. Hace exactamente un año se estableció este reconocimiento que pretende destacar el papel que desempeña la industria de la moda en la sociedad y la diplomacia. Cada año un miembro de la familia real entrega el galardón a un diseñador de moda británico emergente de ropa o accesorios femeninos. ¿A quién le otorgarán el próximo premio y cuál miembro de la familia real lo hará? Está por verse.

El diseñador que logró sentar a la reina de Inglaterra en un desfile de moda es uno de los favoritos de la semana

Victoria Bekcham repetirá desfile en el país que la vio nacer. La temporada anterior la ex Spice Girl decidió festejar su décimo aniversario como diseñadora debutando en Londres. La colección fue elegante, moderna, sobria y nueva con aciertos que recordaban al Céline de Phoebe Philo. Claro, parece que su nuevo director creativo es el ex de la firma francesa. También el próximo domingo está planteada la comida en honor a la nueva colección de la cantante devenida diseñadora. El anfitrión de dicha comida será Derek Blasberg, el periodista, escritor y editor norteamericano que hoy se desempeña como director de moda y belleza de YouTube.

Alexa Chung es una marca de éxito más allá de su propio nombre. A sus tareas como modelo, presentadora de MTv, influencer y más... se suma la de diseñadora de moda. A los 35 sus diseños transpiran el estilo más cool que una joven que ama la moda pueda anhelar. La ropa no tiene los modelos provocativos de la típica vanguardia inglesa pero sí los condimentos necesarios para vestir y sentirse una it girl. Con 3,2 millones de seguidores en Instagram ¿qué chica no quiere parecerse a ella vistiendo sus propuestas? Además es la nueva embajadora de L'Oréal Professionel.

Es otro evento esperado. Jonathan Anderson pertenece a la generación de diseñadores que marcan el rumbo de la nueva vanguardia de la moda internacional. Desde 2008 diseña JW.Anderson, una firma de autor que no defrauda y siempre marca el ritmo con sus colecciones llenas de siluetas provocadoras. Parte de su éxito se debe a la estrecha colaboración que tiene desde el primer día con el estilista francés Benjamin Bruno quien potencia su estética intelectual. La cita será el martes al mediodía.

Las dos últimas temporadas la firma española Delpozo marcó territorio en la semana de la moda inglesa cuando Josep Font todavía estaba al frente de la marca. Tras la renuncia del diseñador español, en septiembre último, el germano Lutz Huelle está al mando de los nuevos designios. ¿Acaso el flamante creador volverá la próxima temporada a las pasarelas británicas para contar su nueva era?

Christopher Kane se hizo popular cuando en la pasarela del verano 2016 presentó Crocs como parte de los zapatos del desfile. Su versión incluía sofisticadas aplicaciones de cristales de colores. Desde ese momento el diseñador es uno de los tópicos más representativos de la semana. A eso hay que sumarle que, en la reciente entrega de los premios Bafta, Cate Blanchett acompañó su nuevo color de pelo castaño oscuro con un vestido signé Kane, de colores de la última colección verano 2019, que destacaba el escote con piedras. Además Anna Wintour viste regularmente sus vestidos.

Hay otros nombres que cada temporada defienden el honor de la bandera británica. La temporada pasada la griega Mary Katrantzou dejó boquiabiertos con su colección icónica con la que conmemoró 10 años en la industria. El próximo viernes, la afamada Central Saint Martins, una de las escuelas más prestigiosas de moda del mundo, también presentará los trabajos de sus nuevos y talentosos graduados con colecciones masculinas y femeninas. Alexander McQueen, Stella McCartney y John Galliano son apenas algunos de los más talentosos representantes.

El sombrerero Stephen Jones tendrá su presentación el sábado 16 en un domicilio secreto entre las 18:30 y las 20:30. Jones es conocido por su excentricidad, su buen gusto, su exclusiva clientela y sus creaciones para diseñadores como John Galliano y las recientes capotas de la última colección de alta costura de Christian Dior. Además, ¿quién no recuerda el tocado papal de Rihanna en la red carpet del MET el año pasado?