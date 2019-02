La Justicia rechazó excarcelar Lázaro y Martín Báez

Los Báez, padre e hijo, detenidos en Ezeiza pidieron su excarcelación y fue rechazada Fuente: Archivo - Crédito: Eitan Abramovich/AFP

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó hoy excarcelar a Lázaro Báez y a su hijo Martín , en el marco de la causa que se les sigue por lavado de dinero luego de que ayer solicitaran ser liberados, informaron fuentes judiciales.

Los dos Báez están detenidos en el penal de Ezeiza: Lázaro, desde abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello , que entendió que había peligro de fuga. Martín fue detenido la semana pasada, por decisión del TOF 4.

Los Báez y otros 23 imputados están siendo sometidos a juicio oral por presuntas maniobras de lavado de dinero obtenido mediante ilícitos en la obra pública nacional en Santa Cruz a través de las empresas del grupo " Austral Construcciones".

El empresario detenido y su hijo pidieron ayer su excarcelación, por segunda vez desde que la causa llegó a juicio oral, con el argumento de que se sienten "espiados" en el penal de Ezieza.

El pedido fue formulado por las defensas de los Báez luego de que trascendieran supuestas desgravaciones de escuchas telefónicas realizadas sobre el teléfono público del penal de Ezeiza, donde están detenidos.

Las supuestas escuchas que fueron presentadas a la justicia por las diputadas Mariana Zuvic y Paula Oliveto tendrían como protagonistas a los detenidos Roberto Baratta (ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación Federal) y Juan Pablo Schiav i (ex secretario de Transporte). Intentan demostrar que ex funcionarios kirchneristas urdieron un plan para desprestigiar a Carlos Stornelli , fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas.

Integrado por Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti, el TOF 4 sostuvo que los pedidos de los Báez y del contador Daniel Pérez Gadin estaban inspirados en hechos supuestos y que nada tienen que ver con la causa por la que están siendo investigados.

Los jueces también recordaron que al inicio del juicio oral los imputados pidieron ser excarcelados y que ese tras el rechazo por parte del tribunal recurrieron a la Casación por lo que aún debe ser revisada esa decisión.