Emocionado hasta las lágrimas, Diego Leuco se despidió de El diario de Mariana

El periodista terminó su participación en el magazine para ser el flamante conductor de Telenoche Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 15:54

"Hoy es el final de muchas cosas". Con esas palabras, Diego Leuco comenzó el que sería su último programa como parte del staff de El diario de Mariana, magazine en el que fue uno de los panelistas "históricos", desde el año 2013 , donde apuntaló a Mariana Fabbiani en temas políticos y de actualidad, y donde también tomó la batuta como conductor durante las ausencias de la anfitriona.

Curiosamente, al estar de vacaciones, Fabbiani no pudo despedir a Leuco al aire. De todas formas, el periodista, que en marzo debutará como conductor de Telenoche, recibió el cariño de sus compañeros de DDM. Una de las panelistas y colega, Marina Calabró, fue la encargada de presentar un video homenaje, en el que se repasó el recorrido de Diego en el programa, y a través del cual se puso énfasis en su crecimiento en el mismo.

"Es rarísimo esto. Tratás de no pensar en el último día... hasta que llega, y hoy fue un día especial, es el último día en este programa que me hizo tan feliz. El diario de Mariana me dio todo, como profesional y a nivel personal, me dio la oportunidad de crecer. Me dio muchos amigos", expresó Leuco, entre lágrimas. "Le quiero agradecer mucho a Mariana por la confianza que me dio siempre, a toda la producción (...) a mis compañeros con los que trabajamos con toda la garra". En ese momento, Leuco recordó a todos los panelistas que pasaron por el programa, y se quebró al evocar al periodista Eduardo Chaktoura, quien falleció en 2015 a los 43 años .

"Este es un programa hermoso, y lo va a seguir siendo, fue lo mejor que me pasó en la vida, ahora me toca un desafío enorme", concluyó el periodista en su último día.

El camino a Telenoche

Recordemos que Leuco atravesó en las últimas semanas diversas negociaciones para tratar de definir su futuro profesional. En primera instancia, había sido tentado por América para reemplazar a Santiago del Moro en Intratables, propuesta que eventualmente declinó.

Asimismo, ElTrece y Telefe se lo disputaron para que sea conductor de sus pantallas, y Leuco finalmente optó por formar dupla con María Laura Santillán en el famoso noticiero. Según pudo saber LA NACION, el periodista debutará en Telenoche entre el 4 y el 11 de marzo, cuando regrese de sus vacaciones, dado que estuvo reemplazando a Fabbiani en DDM durante la ausencia de la conductora en el verano, por lo cual ahora se tomará unos días libres. Mariana, por su parte, regresa al mando de su magazine el lunes 18, con su panel totalmente renovado.

Por otro lado, el hijo de Alfredo Leuco también es parte de Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre AM 790, y conductor todos los jueves a las 22 de Ya Somos Grandes, en TN.