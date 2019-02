Marcelo D´Alessio se presentaba como agente de la DEA

Denunciado por el productor Etchebest y el fiscal Stornelli, advierte que "muchos" lo quieren "suicidado" y promete "un giro inesperado" en su favor

Nada es lo que parece", afirma Marcelo D'Alessio, el hombre que ayer fue detenido por orden del juez Alejo Ramos Padilla a raíz de una denuncia de extorsión.

¿Quién es D'Alessio? ¿Es siquiera abogado? ¿Extorsionó al empresario Pedro Etchebest? ¿Por cuenta propia o a pedido del fiscal Carlos Stornelli ? ¿Fue una operación montada por Etchebest, D'Alessio y el kirchnerismo para defenestrar al fiscal? ¿O el fiscal y Etchebest son víctimas simultáneas de un estafador serial?

"Nada es lo que parece", repitió D'Alessio cuando LA NACION lo contactó para preguntarle por las numerosas falsedades detectadas en la versión que le dio a Etchebest mientras lo apretaba para sacarle dinero. Pero él niega que se trate de una extorsión y promete "un giro inesperado" en el escándalo, mientras llega a afirmar que muchos querrían verlo "suicidado".

El supuesto abogado fue detenido por efectivos de la Prefectura, tras recibir la orden de Ramos Padilla.

D'Alessio cuenta poco y no responde ninguna pregunta concreta. Según él, porque sus abogados le ordenaron que no dé precisiones mientras se tramitan expedientes que se encuentran bajo secreto de sumario. Pero de sus dichos quedan claros tres datos. El primero, que no critica a Stornelli, sobre quien nada dice. El segundo, que no rebatió una sola de las inconsistencias que detectó y publicó LA NACION este jueves. El tercero, que carga contra Etchebest, a quien califica como la supuesta "pieza que les estaba faltando para completar la ruta del dinero K ".

Sin embargo, esa afirmación resulta temeraria, cuanto menos. Hasta ahora, Etchebest no figura en los expedientes judiciales que abordan la operatoria delictiva del kirchnerismo. Ni en los llamados cuadernos de la corrupción, ni en la ruta del dinero K, ni en las causas Los Sauces y Hotesur , entre las más significativas.

Pero en vez de fundamentar su acusación contra Etchebest, D'Alessio se escuda en que la supuesta investigación contra ese empresario sigue adelante y que no intentó extorsionarlo, "ni mucho menos".

Lo mejor para muchos es que aparezca 'suicidado Marcelo D' Alessio

En la misma senda, sobre el supuesto operativo de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) -algo que el gobierno de ese país desmintió ante la consulta de LA NACION- planteó que no puede salir a responder o aclarar todo lo que circula en su contra por "estricta instrucción" de sus abogados. "Al haber secreto de sumario, todos los audios que circulan, más la declaración de un supuesto jubilado, no pueden ser rebatidos por mi persona por estricta instrucción de mis letrados", replicó D'Alessio a este diario, horas después de que LA NACION publicara que no es agente de la DEA, que el heredero de Alfredo Colella no vende ninguna propiedad en Pinamar -como D'Alessio le dijo a Etchebest para sacarle US$100.000- ni asesoró al Ministerio de Seguridad nacional o a Leonardo Fariña, como él se ufanaba de haber hecho.

La supuesta extorsión de la cual todos hablan va a tener un giro inesperado Marcelo D´Alessio

Sin desmentir, matizar ni aclarar ninguna de esas y otras inconsistencias en su relato, D'Alessio optó por lamentar la ofensiva judicial que afronta desde que estalló el escándalo que protagoniza. "Ya hicieron tres allanamientos en mi propiedad y en domicilios hasta de mis padres, excavaron hasta las tumbas de mis perros muertos, ¡y rompieron paredes buscando dólares!", detalló. "Sacaron los 1600 pesos que mi hijo tenía ahorrados. Mi familia [está] destrozada y la supuesta extorsión de la cual todos hablan va a tener un giro inesperado", aventuró antes de ser apresado en un country.

Protagonista, como acusado, de la denuncia penal de Etchebest que tramita ante el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, y de otra denuncia de Stornelli que en Comodoro Py recayó en las manos del magistrado Julián Ercolini, D'Alessio también tomó la iniciativa y presentó un habeas corpus. Según dijo a LA NACION, "porque lo mejor para muchos es que aparezca 'suicidado'". Siempre sin dar precisiones ni aclarar las contradicciones de sus dichos, D'Alessio expresó su pesar por el daño reputacional que afronta. "Después de 20 años de investigar, que me pase esto es tremendo. Pero bueno, hay que saber guardar silencio, esperar", afirmó, para luego prometer supuestas novedades sobre investigaciones en curso y sobre el empresario Etchebest: "No solo todo se va a aclarar, sino que se va a dar una sorpresa, quién era esta persona que está siendo investigada, que no estaba siendo extorsionada ni mucho menos. Es la pieza que les estaba faltando para completar la ruta del dinero K".