De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 16 de febrero de 2019

Diálogo

Una vecina de Tigre, a las 7 de la mañana del miércoles 13 de febrero, escuchó el siguiente diálogo entre dos mujeres que integraban un numeroso grupo de personas que portaban bombos: "Che, ¡qué frío que hace!"; "y bueno, qué querés, yo con los 600 pesos que nos dan voy hasta La Quiaca".

No caben dudas de que su destino era la concentración programada para las 13 en la avenida 9 de Julio. Sin comentarios.

Alberto Azar

DNI 5.563.674

¿La vaca atada?

Señor Presidente: le escribe con respeto un productor agropecuario que conoce bien el sector. En el campo circula la idea de que el Gobierno cree que tiene el apoyo político del sector, que el productor lo va a votar de cualquier manera. Permítame que le diga que esto no es del todo así. Y déjeme explicarle por qué. Si bien es cierto que al productor en líneas generales el kirchnerismo le genera rechazo por todo lo vivido en la "década ganada", lo cierto es que hoy se siente decepcionado. Y a pesar de la buena cosecha que se vislumbra, sus efectos económicos no se van a traducir necesariamente en votos. Por lo menos no a ciegas. La creciente carga impositiva y el regreso de las retenciones, en especial para las siempre castigadas economías regionales, como la fruticultura, la vinicultura o la yerba mate -por nombrar solo algunas- son estigmas difíciles de superar para productores que confiaron en el relato productivista de Cambiemos. La lechería, cuya única salida según el Gobierno es la exportación, agoniza con el cierre de tambos todos los días mientras se le imponen nuevos gravámenes y se le quitan reintegros. Algo parecido sucede con la ganadería. Por un lado, proliferan los anuncios de apertura de mercados para la carne, pero al mismo tiempo se persiste en la negativa a generar incentivos sin costo fiscal para estimular el novillo de exportación. Ni hablar de la falta de infraestructura en todos los niveles o la inexplicable frase "hay que acostumbrarse a convivir con el cambio climático", inoportunamente pronunciada cuando los productores del norte aún luchaban por salvar su hacienda y sus pertenencias de las inundaciones provocadas, entre otras cosas, por la ausencia de obras. En el plano político, la degradación del Ministerio de Agroindustria a secretaría y su entrega al representante de una industria que busca mantener sus privilegios históricos son piedras difíciles de digerir. Y si a esto se suma el proyecto de aprobar una semilla transgénica que pone en riesgo los principales mercados trigueros de nuestro país, el cóctel es realmente explosivo. Es cierto: es difícil pensar que el campo pueda volver a votar a la señora de Kirchner, pero, señor Presidente, señores dirigentes provinciales, en especial de la provincia de Buenos Aires: no crean que tienen la vaca atada. No es tan así. La vaca podría escaparse si surgiera una alternativa lógica hacia la que pudieran volcarse los votos motivados por la actual desilusión del productor, a quien -como habrán visto- no le faltan motivos para estar decepcionado.

Hugo Luis Biolcati

Productor agropecuario, expresidente de la SRA e integrante de la Comisión de Enlace de 2008

DNI 4.423.210

Silencio

Nadie puede negar que la Argentina, por distintos motivos y bajo distintos gobiernos, ha transitado una permanente decadencia que lleva ya 70 años. Decadencia económica y, la que es peor, raíz y madre de todos los males, la decadencia cultural. El doctor Eduardo Duhalde ha desempeñado durante ese período todos los cargos políticos posibles, desde el más bajo hasta la más alta magistratura de la Nación. Queda claro que, como mínimo, ha sido partícipe en muchos de los males que nos aquejan. Su célebre frase "el que depositó dólares recibirá dólares", que quedó desmentida al poco tiempo, y habernos servido en bandeja de plata a Néstor Kirchner y, con él, al kirchnerismo y todo lo que vino después debería ser motivo suficiente para que se llamara a silencio.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Operativo

He sido calificado con los peores adjetivos por el periodista Joaquín Morales Solá en su columna del miércoles pasado. Entre otras cosas, se me imputa haber participado, junto con detenidos políticos en el penal de Ezeiza, en un "operativo para ensuciar al fiscal Carlos Stornelli.

Yo le quiero proponer al columnista la entrega de mi celular y mi teléfono de línea para que, con la supervisión del diario LA NACION, se me investigue, con los técnicos que el señor Morales Solá elija, para que hurguen en mis comunicaciones si he tenido ingresos y llamadas preparando el complot para que los señores Marcelo D'Alessio y Pedro Etchebest ensucien al fiscal bajo mi dirección. A su vez, que el fiscal Carlos Stornelli le haga entrega de su celular y demás líneas telefónicas para, en el mismo sentido, verificar que su relación con Marcelo D'Alessio es tal cual él dijo en el reportaje de Morales Solá. Esto se debería hacer en vivo en el canal LN+, con los periodistas que ustedes elijan. Solo me interesa demostrar mi inocencia y la del fiscal ante quienes me endilgan este comportamiento. Creo que es lo mejor que podemos hacer Stornelli y yo. Ante el mismo Morales Solá al que fue a clamar (en TV) su inocencia y el mismo periodista que me imputa un comportamiento irregular.

Eduardo Valdés

N. de la R.: La transcripción de la conversación entre el señor Eduardo Valdés y el exsecretario de Obras Públicas Juan Pablo Schiavi está en la denuncia de la Coalición Cívica que investiga el fiscal Gerardo Pollicita. El propio Valdés confirmó el 12 de febrero en un diálogo con Radio K, un programa que se emite por YouTube, que tuvo no una, sino dos conversaciones con Schiavi. No hay nada que cotejar. LA NACION ratifica cada una de las frases de la columna de Joaquín Morales Solá.

Paritaria docente

Todos sabemos que nadie llega a una negociación paritaria sin conversaciones previas formales e informales. Los sindicatos no deberían introducir en la mesa temáticas que no fueron tratadas previamente y el gobierno bonaerense debería reconocer que las sumas que pagaron en 2018 como bonificaciones y presentismo no formaron salario básico y, por lo tanto, no pagaron aportes previsionales, no se consideraron para la antigüedad y el aguinaldo y no fueron cobradas por los jubilados. No puede construirse un acuerdo sólido si se basa en falacias o en intereses que trascienden lo estrictamente sindical. Todos deben hacer un esfuerzo como aporte a la buena fe.

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

Cárceles

Nos enoja que un juez no mande a un motochorro en cana por robar nueve celulares en un día porque no vemos todo el tema. Si un juez manda preso a un joven por robar celulares (y debería hacerlo, nadie lo niega) es porque en poco tiempo este será violado en prisión y seguramente contraerá sida. A partir de ese momento será un criminal más, y de los peores, ya que poco tiene que perder. Saldrá a matar en menos de lo que canta un gallo. Habrá creado un nuevo criminal.

No pretendo justificar lo que algunos jueces hacen, supongo que deben tener algún otro resorte para resolver el mientras tanto. Es una disyuntiva atroz, que solo se resuelve con cárceles donde esto no suceda, y eso solo se logra sin hacinamiento.

Giuliano Iezzi

giuliano@iezzi.com.ar

Piñón Fijo

Los payasos no razonan, Piñón. Los payasos se emocionan. Los hombres, las mujeres y, especialmente, los niños (su público genuino) quieren verlo llorar porque no pudo viajar a Lago Puelo. O quieren verlo con miedo a no poder ir nuevamente, o ingenuamente tal vez quieren que Piñón se enoje contra los demás, como plasmando en usted lo que ellos no deben hacer. Ellos quieren un modelo. ¿Qué modelo está dando Piñón? La emoción mueve, la explicación paraliza. ¿Usted está paralizado o movilizado? Piñón Fijo supo hacer reír a mucha gente, supo hacer llorar a mucha gente, está ahí porque otros no se fijaron en las explicaciones de su vida, se fijaron en lo que usted hacía y les hacía hacer. La gente hoy quiere más fenómenos? y menos explicaciones. Nadie logró nada en su vida explicando, Piñón. Vos llegaste ahí porque soñaste. No les quites el sueño a los chicos con explicaciones: ayudalos a soñar. No pierdas tu impronta, querido Piñón. Los argentinos todavía necesitamos ídolos, aunque sea un payaso.

Axel Persello

DNI 23.643.637

Estacionamiento

En 1859 comenzó el llamado ensanche de la ciudad de Barcelona. Este plan incluía, entro otras modificaciones, las medidas de la ochavas, las cuales debían ser superiores a la existentes, a fin de facilitar la visibilidad en las esquinas, quedando las manzanas con una forma octogonal. Esto ya no es posible en Buenos Aires, pero sí es posible no permitir el estacionamiento dentro de la línea que proyecta la ochava sobre la calle. Ahora, el gobierno de la ciudad va a permitir estacionar dentro de esa línea (en determinados cruces) con objeto de crear una cierta cantidad de nuevos espacios, lo cual seguramente va a ir seguido del cobro de estacionamiento, en detrimento de la buena visibilidad en las esquinas.

Miguel A. Di Pietro

DNI 4.311.522

De novio con la vida

El miércoles pasado fui a almorzar a La Stampa de Salguero. Llevaba libros, portafolio y sombrero para el sol? y me olvidé la billetera sobre la mesa, con mucho dinero, tarjetas y documentos. Ya en casa, sonó el teléfono y se identificó para avisarme el joven mesero Víctor Centurión. Ya me habían rastreado en dos lugares para tratar de encontrarme. Finalmente lo lograron. Volví para premiar la actitud colectiva. Todo el equipo estaba al tanto del operativo devolución. Como dice el poeta, a la vuelta de la esquina sigue habiendo gente así, tan necesaria; uno se va de novio con la vida?

Ignacio González García

DNI 7.746.180

En la Red

Facebook

El metrobús de la 9 de Julio estuvo paralizado por piquetes

"No atacan al Gobierno, atacan al trabajador; es más, más de una persona a la que molestan hasta votó por ellos, y al ver esto no los vuelve a votar, y eso es genial" -Claudio Ponce

"Es una vergüenza que sigan ocupando el espacio público. ¿Dónde están los fiscales y los jueces?" -Adela Donovan

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina