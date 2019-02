Tras ser acusado de acoso, se cancela la salida del nuevo disco de Ryan Adams

El álbum Big Colors no será editado, y el FBI está investigando al músico Fuente: AP

La salida de Big Colors, el nuevo disco del artista Ryan Adams , no será editado el 19 de abril como estaba previsto, según informó The New York Times. El álbum, el primero de una trilogía "de 2019 "- cuya segunda parte se titularía Wednesdays -, iba a ser distribuido por Capitol Records, Blue Note y Pax-Am, la compañía del propio Adams. Sin embargo, su lanzamiento se pospuso indefinidamente, a raíz de las acusaciones que salieron a la luz contra el compositor.

Hace tan solo cinco días, el músico anunciaba el lanzamiento de su producción en su cuenta de Instagram. "Este es un disco dance (...) no veo la hora de que lo escuchen", expresaba el artista, antes de que saliera la investigación del New York Times, en la que se documentan las numerosas acusaciones de acoso y conductas indebidas que llevaron a cabo muchas mujeres, entre ellas, la exesposa de Ryan, Mandy Moore, y la artista Phoebe Bridgers. Según los testimonios, el común denominador era cómo Adams les prometía a jóvenes cantantes ayudarlas en sus carreras a cambio de relaciones sexuales.

Actualmente, el FBI se encuentra investigando la grave acusación de una mujer llamada Ava, quien declaró que, tras entablar un diálogo con el cantante cuando era menor de edad, a los 14 años, ella y el músico mantuvieron "relaciones sexuales por teléfono" y llamadas por Skype en las que el cantante "se expuso". Como prueba, Ava entregó a The New York Times 3 mil mensajes de texto que el músico le habría enviado cuando ella tenía entre 15 y 16 años.

La respuesta del músico

Al leer la investigación, el cantante salió a brindar su versión. Adams reconoció ser un hombre imperfecto que cometió "muchos errores", pero negó las acusaciones que pesan en su contra. "La imagen que pinta este artículo es perturbadoramente inexacta. Algunos de sus detalles están mal representados; algunos son exagerados; algunos son completamente falsos. Nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que pensé que era menor de edad", dijo el compositor vía Twitter.