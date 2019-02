Hind Mohammed Albolooki huyó de Dubai después de que su familia la amenazara por pretender el divorcio de su esposo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 15:51

MADRID.- Una mujer emiratí que huyó a la República de Macedonia del Norte hizo un pedido desesperado de ayuda después de que su solicitud de asilo fuera rechazada por el Estado balcánico.

En un video, Hind Mohammad Albolooki, de 42 años, dice que huyó de Dubai después de que su familia la amenazara por pretender el divorcio de su esposo. Su padre, su tío paterno y su hermano la amenazaron con convertir su vida en un infierno, según denunció.

A pesar de que Emiratos Arabes Unidos (EAU) es un país más abierto que el resto que sus países vecinos, Albolooki no se sentía cómoda en Emiratos Arabes Unidos para denunciar su situación.

Radha Stirling, miembro de un grupo de defensa llamado Detenida en Dubai, con sede en Reino Unido, dijo que si Albolooki regresaba a los EAU, "probablemente sería severamente castigada por su fuga". "El sistema patriarcal y las reglas informales de tutela masculina de las que huye son tan pronunciadas en los Emiratos Árabes Unidos como en Arabia Saudita", agregó Stirling.

Albolooki escapó de su familia el 2 de octubre luego de que se le permitió ir al baño. Desde allí corrió sin zapatos y se escondió en un área de construcción antes de finalmente parar un taxi que la llevó a la casa de un amigo en la ciudad de Sharjah. Luego huyó por tierra a Bahrein, según informó CNN. Albolooki finalmente voló a través de Turquía y Serbia antes de ingresar en Macedonia del Norte el 4 de octubre. Dos semanas después solicitó asilo.

En ese país conocía a una familia con la cual había forjado una amistad durante un viaje a Estados Unidos. "Durante este tiempo estuvo en contacto con mi hermana y cuando ahora recurrió a ella, decidimos ayudarla", contó Nenad Dimitrov, una de las de las hermanas de la familia amiga de Albolooki. Otras de las razones de la elección de ese destino es que en Macedonia del Norte los emiratíes no necesitan visado para estancias de hasta 90 días, según informó el diario El País.

Pero Macedonia del Norte no la protegió. Su solicitud de asilo fue rechazada porque no probó el riesgo de persecución en su país de origen", explica en un correo electrónico Mitko Kiprovski, el abogado que llevó el caso. Al difundirse el rechazo, el Ministerio del Interior de Macedonia del Norte abundó en la idea de que "no hay razón para creer que si regresa (a Dubái) afrontará un riesgo real grave". Dimitrov, que maneja el twitter de Albolooki, está convencida de que fue la presión de las autoridades emiratíes la que determinó la actuación de los responsables de su país.

Stirling sugirió que Macedonia del Norte se apresuró a negar el asilo a Albolooki debido al "poder blando ejercido por los Emiratos Árabes Unidos en naciones menos ricas a través del uso de la inversión".

Al final, el ruido mediático y el trabajo silencioso de los activistas dio una salida a Macedonia del Norte. "Ha sido liberada esta madrugada del Centro para Extranjeros y (.) voluntariamente ha dejado la República de Macedonia del Norte en un vuelo a Berlín a las 6", anunció el abogado. "Apenas hemos podido verla. La han liberado solo una hora antes del vuelo y estaba rodeada de gente, pero ahora está en buenas manos", confirmó Dimitrov.

Diario El País