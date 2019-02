Wanda Nara y Mauro Icardi, en el ojo de la tormenta en Inter Fuente: Reuters - Crédito: Alessandro Garofalo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 17:23

Luego de perder la capitanía del Inter, Mauro Icardi afronta otro problema interno a raíz de las polémicas declaraciones de su mujer, Wanda Nara , en un programa televisivo italiano. "No es el primer partido que Perisic juega mal", dijo la rubia en una de sus últimas intervenciones. Al carrilero del seleccionado croata, compañero de Icardi, esas palabras públicas no le cayeron nada bien. La prensa italiana apunta ahora que Iván Perisic le pidió a Icardi que su mujer no volviera a hablar de él por televisión.

El presente de Icardi (muy considerado por Lionel Scaloni para el seleccionado argentino) en Inter dista de ser el que tenía hace apenas un año. Pasó de insustituible y goleador a perder la capitanía y negarse a viajar a Austria, donde el equipo venció el jueves a Austria Viena por la Europa League. Icardi, que supo hacer goles de todos los colores con la camiseta interista, ahora es un delantero sin pólvora.

Y para su mujer-representante, parte del problema es el entrenador, Luciano Spalletti. La última semana, luego del 1-0 contra Parma (obra de Lautaro Martínez), la rubia aprovechó sus minutos de aire en el programa "Tiki-Taka" para apuntar contra el DT de Inter: "¿Por qué Icardi no marca? Siempre ha hecho goles. Lautaro (Martínez) ha marcado gracias a un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado en este período. A lo mejor, Spalletti debía meter antes a Lautaro. Spalletti se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad".