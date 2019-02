Jaguares 2019. La temporada más desafiante del equipo que nutre a los Pumas

Gonzalo Quesada en un entrenamiento en Newman Fuente: Archivo - Crédito: Villarpress

Es una temporada de renovación y desafíos para Jaguares . Una aspiración algo más alta en el Súper Rugby , nuevos protagonistas, un reemplazo vital y el Mundial de Japón en el horizonte, para un plantel que es prácticamente el mismo que el de los Pumas , están marcados con fuerza en el 2019 de la franquicia de la Unión Argentina de Rugby.

Año que empezará esta tarde, en Vélez, cuando a las 18.40 Jaguares y el sudafricano Lions inicien su participación en el torneo del hemisferio sur. Será un día de estrenos oficiales: el de Gonzalo Quesada como entrenador principal, el de Jerónimo De la Fuente como capitán y los de Mayco Vivas en la primera línea y Rodrigo Bruni en la tercera, más la reaparición por los puntos de un hombre importante, Joaquín Tuculet, como fullback después de ocho meses.

Llegar a los playoffs... y algo más

Llevó su tiempo, pero Mario Ledesma dio en la tecla y el equipo hizo un notable sprint de siete victorias consecutivas (cuatro en la gira por Australia y Nueva Zelanda, algo impensado) que lo metieron a sus primeros playoffs. La eliminación a manos de Lions, subcampeón en los últimos tres años, cerró una temporada positiva pero dejó sobrevolando la sensación de que los argentinos podían llegar más lejos.

El desafío para 2019 pasa por volver a quedar entre los ocho mejores del torneo y, en lo posible, bien posicionado en la tabla general, para jugar en casa el cuarto de final. Para eso será fundamental empezar el certamen con la misma seguridad con que terminó el anterior. En ese sentido hay un punto en favor: las primeras tres fechas serán en el José Amalfitani (Lions hoy, Bulls el próximo sábado y Blues el siguiente). Oportunidad inmejorable para hacer un colchón de puntos y viajar con tranquilidad a Sudáfrica.

Ramiro Moyano, una de las cartas de ataque de Jaguares Fuente: AFP - Crédito: Christiaan Kot

Nuevo DT, la misma línea

Nadie pensó en cuestionar a la UAR cuando designó a Mario Ledesma como head coach de Jaguares. Su curriculum contenía una riqueza que lo posicionaba como el hombre indicado para dar un salto de calidad. El tiempo y los resultados no solo le dieron la razón, sino que además fueron un trampolín para que asumiera como entrenador de los Pumas en lugar de Daniel Hourcade. Ahora, la franquicia argentina será conducida por otro hijo pródigo que se ganó su reconocimiento como entrenador en el exterior: Gonzalo Quesada.

Una vez retirado, el máximo goleador del Mundial de 1999 construyó una destacada carrera en Francia. Comenzó como entrenador de patadas de Les Bleus, que llegaron a la final del Mundial de 2011; ganó el Top 14 y la Challenge Cup por Stade Français, logros que ningún argentino había obtenido como head coach, y dirigió a Racing 92 y a Biarritz. Será la primera experiencia en el país para el hombre surgido en Hindú, que llegó con la venia de de Ledesma y se sumó como uno de sus asistentes en los Pumas.

"Mario y yo somos muy diferentes en muchas cosas, pero compartimos las que son muy importantes para un equipo. En toda esa parte de cultura de equipo, de identidad, de valores, de cómo fijar los objetivos, de cómo se construye un equipo, estamos totalmente de acuerdo. Y en el sistema de ataque compartimos la idea de la forma en que se tiene que jugar el rugby de hoy. En lo esencial compartimos la visión. Después, tenemos personalidades muy complementarias, nos respetamos y somos buenos amigos", dijo Quesada para la nacion en octubre pasado. Lo acompañan Juan de la Cruz Fernández Miranda y Andrés Bordoy.

Cubrir la vacante del 10

La de Nicolás Sánchez es la baja más sensible que sufrió la franquicia argentina desde su desembarco en el Súper Rugby. El tucumano era el jugador más influyente en el equipo, su estratega y máximo goleador, con 392 puntos en tres temporadas. "Cachorro" decidió partir a Europa para jugar en Stade Français y dejó un hueco muy difícil de llenar.

Si bien la noticia tomó estado público en mayo, la UAR no contrató un reemplazante por fuera de su estructura. Tendrá entonces la gran chance Joaquín Díaz Bonilla, que no deja de ser una apuesta, teniendo en cuenta su escaso rodaje en el Súper Rugby: suma apenas 208 minutos en dos temporadas y apenas tres partidos en 2018. No obstante, el apertura formado en Hindú tiene talento suficiente para hacerse cargo de la camiseta 10 de Jaguares. Será cuestión de ver si logra hacerlo valer en el rugby más exigente del mundo.

Tito competirá con otro apertura puro, Domingo Miotti. El tucumano irrumpió en 2016 como goleador de los Pumitas en el histórico tercer puesto en el Mundial M20, pero había perdido terreno por lesiones. Además, están los polifuncionales Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallia (el cordobés irá al banco ante Lions) y Santiago González Iglesias.

El liderazgo ahora es de Jero de la Fuente Crédito: Steve Haag

El liderazgo de De la Fuente

La capitanía fue la otra gran novedad de esta temporada. Todos coincidieron en que no era saludable que Pablo Matera cumpliera la función en los Pumas y en Jaguares y Quesada decidipo que la responsabilidad recayera en Jerónimo de la Fuente.

Su nombre no es de los más marketingueros, pero ya hace tiempo el centro de 27 años se consolidó como pieza inamovible. "Me gustaría que el equipo transmitiera lo que podemos hacer. Yo no soy tanto de hablar ni de levantar la voz; me gusta entrenarme y mostrar todo en la cancha. Quiero que el equipo se muestre así. Soy consciente de que soy la palabra autorizada para transmitir el mensaje que necesita el equipo", afirmó el rosarino de Duendes.

"Jerónimo es uno de los más capacitados hoy para el rol. Es idóneo en cuanto a experiencia y carácter, no solo como jugador, sino como persona también", lo elogió el DT.

El scrum y los primeras líneas

El scrum forma parte del ADN del rugby argentino, pero en los últimos años se volvió su talón de Aquiles. Este mal estructural quedó expuesto como nunca en los Pumas, que sufrieron a los equipos del hemisferio norte en noviembre. Tan alarmante fue la situación que la UAR hizo un llamado a concurso para un entrenador nacional de scrum.

Jaguares no fue la excepción: tuvo un 85% de efectividad, lo más bajo del Súper Rugby. Esta temporada se repatrió a Bordoy, un expuma que estaba trabajando en Europa como preparador de forwards. Algunos frutos de su trabajo aparecieron en el amistoso de pretemporada con Uruguay, donde el scrum fue uno de los puntos altos del equipo.

El grupo de primeras líneas se destaca por su juventud. Mayco Vivas (20 años) hará su debut oficial como pilar y tendrá un puñado de partidos para sumar rodaje ante la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro (30). Rosarino como Vivas, Lucio Sordoni (20) es otro expumita que participó en la gira por el Viejo Continente. Pese a tener 22 años, Santiago Medrano parece afianzado como pilar derecho. Otras opciones son Juan Pablo Zeiss (29), Enrique Pieretto (24) y Santiago García Botta (26; firmó con Harlequins, por lo que habrá que ver si es utilizado). Gaspar Baldunciel (22), campeón del Top 12 de la URBA por Alumni, puede darle pelea a Julián Montoya (25) por ser el hooker suplente de Agustín Creevy (33).

Entrenamiento de Jaguares Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El cansancio en año de Mundial

No hay momento más importante para el rugby este año que el Mundial de Japón. Y los clubes suelen administrar los minutos de sus jugadores locales para aminorar el riesgo de lesiones.

Por primera vez en la historia, la Argentina tendrá la potestad total para manejar a sus jugadores durante toda la temporada en Jaguares y Pumas, lo que no es poco. Boffelli y Tetaz Chaparro, que tienen para un par de semanas de recuperación, estuvieron entre los cinco que más minutos jugaron en el Súper Rugby.

El vínculo con el público

Jaguares jugará otro partido fuera de la cancha, para consolidar al torneo como espectáculo entre la gente, que aún no terminó de abrazarlo.

Los buenos resultados del equipo en la segunda mitad de 2018 repercutieron en la asistencia, con un récord de 19.214 personas frente a Sharks. Según la UAR, el año tuvo un promedio de 12.000 de entradas vendidas. "Es un show único en Argentina y podemos compararlo con un acontecimiento de alto nivel internacional, como la NBA y la Fórmula 1", afirman desde la UAR, que puso precios promocionales para hoy (300 a 1200 pesos) y tiene membresías de entre $5000 y $8400.

Cambio en el fixture: un calendario de corrido

Si bien el formato del certamen es el mismo que el de 2018 (tres zonas, partidos de ida y vuelta, cuartos de final) y se mantiene la cantidad de 15 equipos, el Súper Rugby presenta una variación en el programa este año. Por la presencia del Mundial en la agenda, el certamen del hemisferio austral se desarrollará esta vez sin cortes durante 21 semanas y concluirá el 6 de julio, ya que no habrá ventanas internacionales en junio. Japón 2019 comenzará el 20 de septiembre.