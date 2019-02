El 14 de marzo llega a Netflix el film sobre la Triple Frontera, con Ben Affleck

Luego de 7 años, polémicas y varios cambios de elenco, la película finalmente será estrenada

Con un perfil muchísimo más bajo y una repercusión política completamente diferente a la que tuvo en sus instancias iniciales, el 14 de marzo Netflix estrenará en todo el mundo Triple frontera (Triple Frontier), una de las producciones internacionales de mayor calibre de los últimos tiempos ambientada en escenarios latinoamericanos, con destacadas figuras de Hollywood (sobre todo de origen latino) al frente de su elenco. En sus orígenes, el proyecto había causado un gran revuelo en la Argentina cuando se dijo que iba a ser filmado en parte en escenarios de nuestro país y con la presencia de figuras estelares de Hollywood, algo que finalmente no ocurrió.

La película es un thriller ambientado en el enclave fronterizo que une a la Argentina, Paraguay y Brasil, y narra la riesgosa misión que lleva adelante un grupo integrado por exmiembros de un comando de élite para robarle 75 millones de dólares en efectivo a un poderoso cartel del narcotráfico en su propio cuartel general. Los cuatro protagonistas, que encarnan a los componentes de ese grupo, son Ben Affleck , Garrett Hedlund, Charlie Hunnam , el guatemalteco Oscar Isaac y el chileno Pedro Pascal, dirigidos por J. C. Chandor ( El precio de la codicia, A Most Violent Year, All is Lost). Después de marchas y contramarchas que se extendieron a lo largo de casi una década, Netflix se hizo cargo del proyecto y lo convirtió en una de sus primeras producciones originales estrenadas en 2019.

Triple frontera fue escrita por Chandor y Mark Boal, el laureado guionista de Vivir al límite (ganadora de seis Oscar, incluido el de mejor película, en 2008) y La noche más oscura (2012). Después de estas dos películas dirigidas por Kathryn Bigelow sobre las operaciones estadounidenses durante la Guerra de Irak y la caza al terrorista Osama Ben Laden, respectivamente, Boal dirigió su nuevo proyecto hacia la Triple Frontera. El lugar se hizo conocido en el mundo después de que figurara en varios informes periodísticos y reportes no oficiales del gobierno de Estados Unidos como un presunto refugio de terroristas internacionales y foco del crimen organizado, el lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando a gran escala. También se dijo que la trama aludiría a las supuestas conexiones entre estas actividades ilegales y las acciones del grupo terrorista Hezbollah.

Corría 2010 y Bigelow iba a unirse por tercera vez con Boal para llevar adelante el proyecto, que iba a ser financiado por los estudios Paramount y ya tenía un primer título tentativo: Zona sin ley. Inmediatamente se conoció una furibunda reacción contraria al proyecto desde algunos de los países involucrados, que iban a convertirse además en escenarios naturales de la filmación. Uno de los más enojados fue Enrique Meyer, el entonces Secretario de Turismo del gobierno argentino. "Hasta donde sabemos, esta película intenta presentar negativamente una región común a tres países sudamericanos", mientras hacía pública la "profunda indignación" del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"Nos quieren ensuciar como los malos del mundo", agregó en mayo de ese año Liz Cramer, la encargada del área de Turismo del entonces presidente de Paraguay Fernando Lugo. Autoridades de los dos países, instituciones locales y entidades promotoras del turismo una corriente se mostraron dispuestas a llevar adelante un boicot contra la película. Este anuncio adquiría muchísima relevancia, sobre todo desde que se supo que figuras muy populares de Hollywood integrarían el elenco. Los primeros nombres que trascendieron fueron los de Johnny Depp, Tom Hanks, Will Smith y Denzel Washington.

Pero nada de esto se produjo. Una serie de problemas artísticos, financieros y de agenda postergaron de modo casi indefinido el proyecto, que se retomó algunos años después casi sin relación con las características que tenía originalmente. Ninguno de los nombres citados volvió a mencionarse, y en su lugar aparecieron otros: Channing Tatum, Tom Hardy y Mahershala Ali, una de las figuras más demandadas de la actualidad de Hollywood. También comenzó a hablarse de cambios en el eje argumental: los temas políticos más controvertidos quedarían de lado y en su lugar la trama estaría más orientada a la acción y la aventura en estado puro, sin otras connotaciones incómodas.

Finalmente el proyecto se puso en marcha el año pasado, transformado en una producción original de Netflix con estreno directo en streaming para sus abonados, y con nuevo elenco, encabezado por Affleck, Isaac y Pascal. En vez de los escenarios de la Triple Frontera que incluían a nuestro país, se optó por llevar el rodaje a Colombia, California y el archipiélago de Hawaii. Fue tan rotundo el cambio que de aquella primera reacción adversa de la Argentina y Paraguay se pasó a una actitud de brazos abiertos y respaldo incondicional al proyecto por parte de las autoridades colombianas. De hecho, el tramo del rodaje de Triple Frontera en ese país tuvo lugar en el barrio La Isla de Soacha, ubicado en un área muy marginada y con muchas necesidades sociales de la periferia de Bogotá. Allí, la filmación generó un millar de puestos de trabajo y casi 3000 habitantes locales se prestaron a participar como extras. El 14 de enero sabremos qué quedó de aquél proyecto original que tanta furia desató en las autoridades argentinas nueve años atrás. Por lo que sugiere el primer trailer, poco y nada.

