Avianca Argentina presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Producción y Trabajo para afrontar su situación financiera y evitar despidos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Julia D'Arrisso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 19:10

Hace aproximadamente un mes, Avianca Argentina despertó las primeras sospechas: anunció la suspensión del inicio de sus vuelos programados entre Buenos Aires y San Pablo. Hoy la empresa pidió un procedimiento preventivo al Gobierno para poder continuar sus operaciones.

Los vuelos a San Pablo se suspendieron por "variables del mercado nacional e internacional" y hoy podrían explicar los motivos que llevaron a la empresa a pedir el recurso. Según explicaron fuentes cercanas a la firma, producto de la devaluación, la compañía no puede afrontar el financiamiento de los aviones ni los costos laborales en un contexto donde la competencia no los beneficia y las ventas no generan rentabilidad.

Por otro lado, hay un factor internacional que también perjudicó a la aerolínea: Avianca Brasil atraviesa una crisis económica para la que incluso pidió protección judicial por el aumento del precio del combustible, entre otras cuestiones. Entonces, la empresa también justificó sus complicaciones por la situación financiera del grupo empresario.

Por eso, Avianca solicitó hoy un plan de emergencia por seis meses ante el Ministerio de Producción y Trabajo y el lunes habrá una reunión con las entidades gremiales para evaluar los balances de la compañía y posibles alternativas para, principalmente, mantener los puestos de trabajo.

Avianca Holdings compró en 2017 las acciones de MacAir (la aerolínea que formaba parte de Socma, la empresa del Grupo Macri) por US$10 millones. Al momento de la adquisición, Avianca presentó ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) un certificado de la firma panameña Sinergy Aerospace, integrante del holding Avianca, donde puso de manifiesto que contaba con el capital necesario para sostener la marca en la Argentina.

A fines de 2017, Avianca comenzó a operar en el país con un ambicioso plan que incluía una flota de 12 aeronaves, de las cuales hoy sólo opera con dos ATR 72600, con los que vuela a Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Río Hondo y Punta del Este. Estas dos últimas son rutas temporales que dejarán de operar en marzo.