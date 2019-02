Argentina Open: Guido Pella salvó cuatro match-points y avanzó a las semifinales

Pella se impuso en más de tres horas de batalla Crédito: Argentina Open/ Sergio Llamera

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 20:48

El tenis suele regalar estas sensaciones. Así como hay momentos tristes luego de perder una final que estaba muy cerca, también hay instantes de alegría por dar vuelta un partido áspero, muy complicado. De estar un set y quiebre abajo, y salvar cuatro match-points, a ganar un partido que estaba lejos. Lo necesitaba Guido Pella , y lo fue a buscar con convicción. Y lo consiguió. El zurdo se clasificó a las semifinales del Argentina Open con un triunfo por 6-7 (3-7), 7-6 (11-9) y 6-1 sobre el español Jaume Munar, luego de tres horas y cuatro minutos de dura batalla sobre el court central del Buenos Aires. Más allá del rival, fue uno de esos triunfos de carácter épico, que sirven para tonificarse, recuperar confianza y sumar buenas sensaciones de cara a las etapas decisivas del torneo.

Munar, la cara más joven en la renovación del tenis español -tiene 21 años y es el 77° del mundo-, ya había mostrado buenas aptitudes en Córdoba. Aquí les ganó a Delbonis y a Fognini antes de chocar con Pella; el triunfo sobre el italiano, 15° del ranking, fue hasta aquí la mejor victoria de su carrera. Con la confianza por las nubes, el mallorquín se le plantó desde el comienzo al argentino en un duelo de palo y palo. Pella estuvo 4-2 en el primer set, pero no pudo mantener esa ventaja y Munar lo emparejó, primero, y se llevó el tie-break inicial.

El español aprovechó el envión anímico y quebró en el arranque del segundo parcial; mantuvo esa distancia hasta el 5-4, cuando sacó por el partido y tuvo dos match-points. Pella consiguió quebrar y forzar otro desempate, donde también caminó por la cornisa, pero en los momentos cruciales hizo pesar su mayor experiencia y llevar el duelo a un tercer parcial, ya con el balance anímico de su lado. Agotado y sin reservas anímicas, Munar se acalambró; Pella ya le había ganado la pulseada en ese segundo tie-break de alto vuelo, en lo que fue uno de los mejores encuentros del torneo.

Este sábado, en la primera semifinal, Pella se enfrentará con Marco Cecchinato, que a primera hora le ganó a Roberto Carballes Baena por 7-6 (7/3) y 6-4. Por el ATP Tour, el italiano le ganó la final del ATP de Umag el año pasado, en Croacia, y este año, Pella no se presentó por una lesión en el cotejo que debían disputar en la segunda rueda de Doha. En el circuito de challengers, el bahiense le ganó en Heilbronn, Alemania, en 2017, y hubo otro choque con final insólito en el Masters de San Pablo, en 2015: Pella ganaba ampliamente por 6-1 y 1-0, cuando un desgarro en el aductor lo obligó a retirarse. "Marco es un grandísimo jugador, que está en su mejor momento. El año pasado me ganó una final en condiciones parecidas a las que tiene Buenos Aires. Ojalá pueda jugar como lo hice hoy. Hace dos años no pensaba que podría llegar alguna vez a jugar una final en Buenos Aires, y ahora estoy a un solo paso", contó Pella.

"No es por vender humo, pero le tengo que agradecer a la gente, porque si este partido no se jugaba en Buenos Aires, no lo ganaba. Se me hizo cuesta arriba, pero nunca dejé de creer que podía ganar este partido. Arranqué jugando muy bien, pero me confié y eso es un error imperdonable contra un jugador como Jaume, que lucha todo", dijo Pella en declaraciones a TyC Sports.

"Es difícil cuando te toca perder un set después de estar break arriba dos veces, pero también me pasó 150 millones de veces lo de hoy. Me voy muy contento, porque el partido que saqué hoy no se gana todos los días. Estoy tratando de jugar más agresivo, de tirar más winners. La confianza ayuda, y a eso apuntamos. Cuando salen las cosas, el tenis es un lindo deporte", remarcó Pella, entrenado por José Acasuso desde septiembre pasado, y que venía de caer en la final del Córdoba Open contra el local Juan Ignacio Londero.