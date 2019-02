Angelici, DOnofrio y Alejandro Domínguez Fuente: AFP - Crédito: Eitan Abramovich

Aquel "vení a jugar, vos me diste tu palabra" de Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, a Daniel Angelici, su par de Boca, fue de una de las frases más recordadas de 2018 y tensó la relación entre ellos desde aquel momento. Sin embargo, el mandamás millonario se mostró solidario con el Tano por el rechazo que recibió de los hinchas xeneizes en la Bombonera antes del triunfo por 2-0 sobre Godoy Cruz, en el primer partido del equipo como local luego de la derrota en la Copa Libertadores. "Cuando el otro día vi la repetición de lo que pasó con él, me pareció sumamente injusto. No soy su defensor, pero hizo lo imposible para traer jugadores de todo tipo y tiene al club financiera y económicamente bien. Él hizo todo lo posible para darles la alegría", destacó D'Onofrio. En diciembre, ellos habían tenido algunos encontronazos luego de que Angelici insistiera en reclamar ante la Conmebol y el TAS después del ataque al micro que llevó al plantel al Monumental la tarde de la suspensión.

"La última vez que lo vi fue el día que se jugó la final en Madrid, una hora después del partido, y ahí me saludó, me dio un abrazo y me felicitó", recordó en Fox Sports. "La noche anterior conversamos en una comida (...) habíamos dicho que uno después iba a estar alegre y el otro triste, y que el que estuviera alegre lo apoye al que estuviera triste". Pese a todo -sostiene D'Onofrio- "la relación institucional quedó bien".

Angelici y D´Onofrio cuando visitaron La Nación; una relación particular Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Ya enfocado en lo propio, el tema central fue el estadio Antonio Vespucio Liberti. "Con la cancha estamos analizando todas las posibilidades que haya para remodelar o hacer un estadio nuevo. Se lo mostraremos a los socios y ellos decidirán. Hay un tema financiero y logístico por evaluar. Nos damos cuenta de que el Monumental necesita una remodelación, necesitamos no estar tan lejos del campo de juego, tener techo, que sea más moderno", explicó, y puso como ejemplo "al de Gremio", en Sudamérica. Y reconoció que vio dos estadios en España para tener de referencia, entre ellos el Wanda, del Atlético Madrid.

Sobre el colombiano Juan Fernando Quintero, la figura del equipo en los últimos partidos, recordó cómo lo conoció y su consideración: "La 10 le queda perfecta. Es de esos jugadores que tienen una calidad diferente. Es una mezcla de varios 10 de River, entre ellos el amague de cintura que tenía Orteguita, en irse de un lado a otro muy bien".

Y respecto de su situación ante las próximas elecciones, en 2021, fue tajante: "No voy a ir por una reelección. No quiero hacer un estadio para que me elijan. Ya gané bastantes cosas como para quedarme tranquilo".