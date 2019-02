Schwartzman volvió a contar con un fuerte apoyo del público Crédito: Argentina Open/ Sergio Llamera

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 16 de febrero de 2019 • 01:09

No había empezado la temporada de la mejor manera. O al menos, con los resultados deseados. Tampoco en Córdoba terminó de sentirse a pleno. En Buenos Aires, cerca de los suyos, Diego Schwartzman empezó a sentirse más cómodo. Pasó una prueba nada fácil en el debut contra el esloveno Aljaz Bedene, finalista el año pasado aquí, y en los cuartos de final, derrotó con autoridad al español Albert Ramos Viñolas por 6-1 y 7-5. Un resultado que lo instala en las semifinales del Argentina Open , donde se enfrentará este sábado contra el austríaco Dominic Thiem , máximo favorito y defensor del título.

Tal como sucedió en el debut, Schwartzman contó con fuerte apoyo de su numeroso grupo de amigos y de un estadio que estuvo lleno por primera vez en toda la semana. Sacó distancias amplias en un primer set que dominó con comodidad, y resolvió el partido con firmeza después de que el español emparejó el desarrollo y el resultado. Una victoria consistente y sin desgate máximo, ideal para lo que se viene. Thiem será, sin duda, un adversario mucho más complejo.

En la primera semifinal del Argentina, Open desde las 14, Pella se medirá con Cecchinato. Thiem y Schwartzman se enfrentarán no antes de las 15.45

El Peque y el austríaco se llevan muy bien. Ya han compartido entrenamientos y en Buenos Aires juegan juntos el torneo de dobles. Se conocen las virtudes y los puntos débiles. Sabe Schwartzman que deberá rendir al máximo ante un jugador que todavía está invicto sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires. Ganador aquí en 2016 -cuando venció a Nadal- y en 2018, Thiem acaso no esté rindiendo aún al ciento por ciento, pero es un adversario de primerísimo orden para las aspiraciones del Peque de llegar por primera vez a la final del Argentina Open.

Aun sin la cantidad generosa de otros tiempos, el tenis argentino se hizo lugar en las instancias decisivas del ATP de Buenos Aires, y además de Schwartzman en las semifinales también estará Guido Pella. Es la primera vez desde 2015 que hay dos jugadores de nuestro país en la ronda de los cuatro mejores del torneo. En aquella ocasión, con Carlos Berlocq y Juan Mónaco: ambos cayeron frente a Rafael Nadal.

"Es una sensación muy linda ver el estadio lleno, y es emocionante que se queden hasta tarde para verme jugar. Esta vez me sentí más cómodo. No es fácil jugar acá, pero jugué dos grandes partidos. No había hecho semifinales acá, venía cerca, pero este año lo logré. Me sentí bien; Ramos es un especialista en este tipo de canchas, pero creo que dominé todo el partido. Estoy contento porque en semifinales también está Guido, que es un amigo. Hace mucho que no había dos argentinos en semifinales", destacó el Peque.

"Vengo haciendo las cosas bien. ¿Para ganarle a Thiem? Hay que hacer todo bien. Tengo que ser bastante sólido, cometer pocos errores. Vi sus dos partidos, les dio chances a los rivales. Y más allá de que contra Cuevas terminó jugando al máximo de su nivel, en los arranques de partido no está tan sólido y ojalá pueda aprovecharlo. Contra los Top 10 hay que capturar las chances que hay y este caso no va a ser la excepción, porque este es un lugar en el que él se siente muy cómodo. Es casi el jardín de su casa, acá nunca perdió", le dijo Schwartzman a LA NACION sobre lo que deberá hacer para superar al número 8 del mundo.

En el historial entre ambos, Thiem domina por 3-1. El austríaco ganó los cruces de Miami 2015 (cemento), y en Río de Janeiro 2016 y 2017 (polvo de ladrillo). Schwartzman lo derrotó en el Masters 1000 de Canadá, en Montreal 2017, en tres sets. El gran reto para el Peque será destronar a un jugador implacable aquí: Thiem tiene un récord de 11-0 en Buenos Aires.

También en el dobles

Además de la semifinal que disputarán en el singles, Dominic Thiem y Diego Schwartzman también buscarán la final del torneo de dobles. Después del encuentro que jugarán entre sí, se enfrentarán con los españoles Jaume Munar y Alberto Ramos Viñolas. En la final del certamen de parejas ya están los argentinos Máximo González y Horacio Zeballos.