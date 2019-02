María Graña, emocionada por un halago de Mercedes Sosa

El homenaje a María Graña, en LN+ 03:54

María Graña, considerada una de las cantantes más importantes en la historia del tango, visitó Terapia de Noticias, de LN+. La acompañó su compañero de escenario desde hace dos años, el guitarrista Esteban Morgado. Graña fue recibida con un tape presentación a modo de homenaje en el que Mercedes Sosa halaga su voz. "Yo le digo la verdad, yo siento a veces que canto bien, pero la voz de María es mejor", había dicho la reconocida cantante.

A Graña se la vio conmovida después de esas palabras. Sus ojos se humedecieron, se sacó los anteojos, le temblaba la voz. Entonces dijo: "Tengo que agradecerle a la vida haber conocido a una persona como Mercedes Sosa. Quizá el público no sabe todo lo que ha sufrido, que se tuvo que ir del país por tener una idea política". Y agregó: "Y, como artista, lo más grande que yo conocí. Además, me enseñó a escuchar. Ella me dijo un día: Yo amo la voz humana".

Graña dijo que tomó ese pensamiento como propio: "Creo que lo más importante es eso, la voz humana. Nosotros que vivimos de esto... la voz, la palabra también es importante y fundamental en este momento que estamos viviendo".

La artista luego interpretó el primero de los tres temas que harían con Morgado, en una presentación televisada pero a la vez íntima que cautivó a todos en el estudio.

Graña le reservó palabras de agradecimiento también a su compañero artístico. "Quiero agradecer a Esteban Morgado, que siempre me acompaña maravillosamente bien. Quizá el público no sabe. Con Esteban nos conocimos en un bar notable, 36 Billares. El me llamó en un momento de mi carrera en que yo estaba muy mal, con depresión y estaba saliendo de un pozo depresivo. El me llamó para trabajar y me cambió la vida".

-¿Esos dolores te ayudan a cantar como cantás?, le preguntaron en el estudio.

-Sí, por supuesto.

Morgado, a su lado, sonreía entre tímido y agradecido. "Acompañar a María Graña es como jugar a la pelota con Messi", remató.

Dónde se los puede ver: 23 de marzo CCK, entrada gratuita.