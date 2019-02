De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2019

Carta de la semana

Frutos

Karen Hallberg, María Alejandra Molina. Dos mujeres argentinas. La primera recibe la más alta distinción que otorga solamente a cinco mujeres en el mundo el premio Loréal-Unesco en París por sus investigaciones electromagnéticas en física cuántica de materiales, realizadas en el Instituto Balseiro de Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un orgullo para los que hemos pertenecidos como investigadores a la CNEA. La segunda recibe una distinción como promesa por sus investigaciones en nanopartículas y su posibilidad de uso médico. Ambas mujeres pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, fundado por nuestro primer premio Nobel en Medicina, Bernardo Houssay.

Los frutos están a la vista, para nuestro país y para la humanidad toda.

Fernando Miranda

El fin de la omertà

El sólido y férreo pacto de la omertà (código de silencio siciliano) dura años, muchos años, e involucra a no pocos conjurados. Claro, a esas agrupaciones se suman personajes, de menor trascendencia, pero que intervienen en el corazón de operaciones solapadas. Todo bien hasta que los principios sicilianos se rompen, sea por ingratitudes menores o traiciones. Un expresidente comentaba que no se deben dejar "patas" sueltas, aunque se mande al rebelde a ser cónsul en un país lejano. Hoy queda demostrado que un "valijero", un chofer, una viuda, alguna mujer despechada, con sus declaraciones ponen en graves dificultades a grandes terratenientes o miembros de pactados silencios que, manteniendo sus principios, quedan en evidencia.

El hilo se corta por lo más delgado...

Diego Montenegro

Planes y piquetes

Señor Rodríguez Larreta, siga permitiendo que los planeros a los que mantenemos mediante subsidios continúen cortando las calles y avenidas, impidiéndonos trabajar. Está claro que su horizonte es competir por la presidencia en 2023, pero con su inoperancia dudo que pueda conseguirlo. No todo es hacer obras, sino hacer que la policía, por la que tanto pidió para que quede bajo su injerencia, reciba sus órdenes y proceda a facilitarnos la vida a aquellos que queremos trabajar sin inconvenientes para movilizarnos. En cuanto a Carolina Stanley, me imagino que estará pensando en modificar el tema de los subsidios en el caso de que ganen las elecciones este año, ya que no podemos seguir manteniendo gente que no trabaja y que, además, no los vota. Al Estado hay que achicarlo, y ya deberían haberse dado cuenta.

Juan Carlos Galiano

DNI 11.534.678

Impunidad

Con gran asombro escuché un reportaje realizado al presidente del Consejo de la Magistratura, en el cual manifestó que, a pesar de que en una denuncia se solicitó que se investiguen los bienes de familiares del juez Rodríguez, solo lo harán con su esposa, ya que, según dio a entender, la experiencia de los jueces dice que es la relación más usada para esconder bienes. Parece que el presidente de la Magistratura vive en otro país y no se ha enterado de que, en el caso de corrupción más resonante que está investigando la justicia están involucrados esposos, hijos, sobrinos, amigos, empleados, etc.

¿O será una puerta abierta para la impunidad a la cual obliga la corporación?

Rodolfo E. Szelest

Preocupación

Me preocupa enormemente que las leyes puedan apartarse de tal manera del sentido común como para incluir la desconcertante perspectiva de género: sistema de ideas que sin sustento científico se aparta de la verdad (biología) hasta en el nombre, ya que el ser humano tiene dos sexos y un solo género: el humano. Sabemos que Europa paga hoy con una profunda crisis demográfica las consecuencias de esa supuesta "libertad" que convierte al hombre en un esclavo de sus deseos y fantasías, atomizando a la sociedad en individuos sin vínculos permanentes, sin familia, sin hijos. La irresponsable promoción del sexo como diversión y la mentira del sexo seguro que termina por pedir a gritos el aborto (crimen contra la humanidad) es nefasta para la sociedad.

La Argentina profunda, que valora la vida y la familia, la que enseña a sus hijos las virtudes humanas para ser verdaderamente libres y que solo construyendo vínculos a largo plazo (familia) tendrán ese hogar donde cada uno es valorado por lo que es, pide ser representada por los legisladores de cada rincón del país.

María Inés Ayala

DNI 21.544.259

Radios en la ruta

Este verano recorrí en auto alrededor de 4000 kilómetros por el sur y centro del país. Tengo la costumbre, que considero muy sana, de escuchar las radios locales de los distintos pueblos y ciudades por los que voy pasando. Así, conozco muchas realidades de nuestro país, aprendo más, disfruto enormemente. Vivir en la Capital Federal conlleva usualmente encerrarse y desconocer realidades diferentes de todo el país, muy diversas entre sí por cierto. Hay dos cuestiones específicas que quisiera resaltar: 1) la vasta cantidad de radios locales de enorme valía diseminadas por todo el territorio nacional, con programas más que interesantes, análisis profundos de los temas más variados, entrevistas útiles y completas con personas de las más disímiles actividades y funciones; humor, noticias locales y, para mi sorpresa, avisos y notificaciones para el oyente (por ejemplo: aviso al señor tal que el pedido de mercadería tal llegará mañana a tal hora), y un largo etcétera que enriquece cada programa; 2) la omnipresencia y gran programación de Radio Nacional, ya que en numerosos sitios bien alejados de Buenos Aires la frecuencia no captaba ninguna radio local, pero se podía sintonizar Radio Nacional. Es cierto entonces lo que manifestó su director en la reciente entrevista con LA NACION, cuando afirmó que es la única radio que llega a todo el país y cumple con ello un carácter federal indispensable.

Felicitaciones a las radios locales y a Radio Nacional. Continúen así.

Mariano Esper

DNI 22.798.554

El mate

En la nota del miércoles pasado titulada "Pensá en verde", del suplemento Comunidad de Negocios, se transcriben comentarios de la sommelier Valeria Trápaga que merecen, a mi entender, algunas reflexiones. Dice: "Se despegó de ese lugar de subestimación: el campo, el folclore y las clases trabajadoras...". Y agrega: "Tiene misterio, onda, glamour: tomar mate ahora garpa".

Subestimar significa dar a las cosas menor valor del que tienen o les corresponde, por lo que el término así aplicado me parece por demás desacertado. En todo caso, el campo nos remite a sus orígenes, el folclore a la tradición y los trabajadores al sentimiento de compartir. Nunca deberían ser lugares subestimados. Hablar de onda y glamour me parece también de un esnobismo hueco, porque el mate no garpa, el mate acompaña la soledad, ayuda a compartir la charla, invita al encuentro, el mate no es una moda glamorosa, es historia, es tradición, es familia, es amistad. Está muy bien que la industria se renueve, que progrese y se diversifique, pero cuidemos el camino. En todo caso, tan importante es el camino del producto final en su apertura a nuevos mercados como el que recorren los trabajadores de la industria, los tareferos, en busca de obtener condiciones de trabajo digno y salario justo, pero este es otro tema.

Susana Majluf

DNI 12.010.928

Multas

Prácticamente todas las semanas se publica una carta de lectores con una queja sobre las multas por radares. En las redes sociales las quejas son permanentes. Los políticos, incluido el Presidente, son deudores de multas. La buena fe y la legitimidad de las sanciones son indispensables para su aceptación por el público. Estas multas no reúnen ninguna de estas características. Además, tienen un valor exorbitante, de casi un 50% de un salario mínimo vital y móvil. La pregunta del millón es cuántas multas son necesarias para disminuir un accidente. En palabras médicas, cuál es su costo/beneficio. Las leyes obedecen a un modelo de cambio de conducta que puede no cumplirse. A modo de ejemplo, en Escocia bajar el límite de alcoholemia a 0,05 g no disminuyó los accidentes ni el consumo de alcohol en forma significativa. Es difícil pensar que multar a los ciudadanos por conducir a 102 (máxima 100) tenga algún sentido. Sorprende, en este contexto, la falta de reacción de la gobernadora Vidal; del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y del propio Presidente.

Alejandro Malbrán

DNI 11.266.408

