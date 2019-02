Baradel: "No vamos a aceptar perder tanto poder adquisitivo"

El líder docente promete negociar, pero rechaza la oferta salarial de la gobernación Fuente: DyN - Crédito: Alberto Raggio

María José Lucesole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2019

LA PLATA.- Roberto Baradel sabe competir por una reelección: lleva quince años al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Se mueve con cintura de candidato, pero afirma que no tiene previsto postularse en los comicios de octubre, como sostenían los afiches que circularon por la provincia. "Es una campaña de Cambiemos", dice. "Fíjese que los carteles decían 'Roby Gobernador'. Y mi apodo es Robi", advierte.

Prefiere dar otra pelea: la batalla por el salario de los docentes. Responsabiliza a la gobernadora María Eugenia Vidal por poner en riesgo el inicio de clases, y alerta: "La cláusula gatillo tiene pólvora mojada".

-¿Por qué no firmaron un acuerdo si el gobierno les ofreció la cláusula gatillo que exigían?

-Porque hay una diferencia de 15 puntos en 2018. Para nosotros es parte del mismo salario. Es una pérdida del poder adquisitivo que queremos recuperar. Y es la base de la inflación de este año. Son $2500 de diferencia en el salario inicial. De $16.500 a $19.000.

-¿Es posible empezar las clases y seguir discutiendo la deuda del año pasado?

-No es lo mismo aplicar la cláusula gatillo en un salario de $16.500 que en uno de $19.000: es un gatillo con pólvora mojada. No aceptamos perder tanto poder adquisitivo. Es lo mínimo. Debería estar peleando un aumento salarial, no esto.

-¿Se van a volver a ver?

-Sí. Pedimos que sea lo antes posible. Mañana si es posible. No queremos llegar a lo del año pasado, que fue una mentira.

-El gobierno ya hizo una propuesta distinta al año pasado.

-¿Por qué no la hizo en diciembre, que ya tenía el presupuesto? ¿Cuál es la razón? ¿La cuestión electoral? ¿O quiso bajarnos el salario?

-¿Cuántas escuelas no están en condiciones para empezar?

-Muchísimas. Solo están invirtiendo en Moreno. El año pasado casi 1000 escuelas estuvieron dos meses sin clases. Otras 400 estuvieron tres meses. Las 200 de Moreno se cerraron cuatro meses.

-¿Hay voluntad de empezar las clases el 6 de marzo?

-Tenemos la voluntad de resolver esta situación educativa, si la gobernadora cumple con su palabra.

-¿Por qué no pueden discutir con los chicos en las aulas?

-Lo hicimos el año pasado. El año pasado hubo 29 días de paro. Hubo períodos que los chicos estaban en las aulas y no les importaba discutir.

-¿Qué le genera que los egresados de 2018 hayan perdido 170 días de clases por los paros?

-Me da bronca e indignación, porque tengo hijos en la escuela pública. También me da pudor e indignación que se pierdan 86 días de clases por amenazas de bomba, y el gobierno no hace nada.