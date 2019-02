La actriz se refirió, en las redes sociales, al final de capítulo de jueves y agradeció los comentarios de los televidentes y a sus compañeros Crédito: Instagram

El jueves se emitió uno de los capítulos más fuertes de Campanas en la noche. Vito (Esteban Lamothe ) manda a secuestrar a su exnovia, Luciana ( Calu Rivero ) y les hace creer a todos que el hecho está relacionado con Luis (Federico Amador ), el hombre del que ella está enamorada. Si bien el plan era que la liberaran, los dos hombres que contrató terminan secuestrándola de verdad. El envío terminó de la peor manera: con la protagonista siendo violada por uno de sus captores.

Ante la repercusión que generó la escena, la actriz reveló en las redes cómo se sintió al grabarla. En su cuenta de Instagram, escribió primero: "Angustia mucho porque sabemos que esas personas existen. Son Reales. Da escalofríos porque podemos ver nuestra fragilidad. Empecemos a cuidarnos entre todos, cultivemos el respeto".

"Fue una de las escenas más difíciles de mi vida. Volví a mi casa con el cuerpo físicamente agotado y con un dolor en el alma inexplicable. Gracias equipo @campanastelefe gracias colega @faustolabrana", finalizó.

Más tarde, durante una transmisión en vivo siguió explayándose sobre el tema: "La intención de este life es porque sentí mucha energía. Leí a casi todos y no dormí mucho anoche. Fue muy emocionante cómo se refirieron a mi actuación y lo que eso les provocó. Cuando empecé a actuar y decidí hacer esta profesión mi objetivo era poder emocionar. Y todo lo que pasó ayer y sus comentarios con esa escena y cómo los atravesó, me hizo sentir muy plena. Estoy en la profesión que amo y me siento muy feliz por eso", expresó.

"Hacer esa escena fue muy difícil. Con Fausto, el actor que tuvo que hacer de ese terrible monstruo, nos conocimos casi en ese momento y no habíamos grabado nunca juntos. Quisimos que se vea muy real. Hablamos un montón y se respiraba un respeto muy encantador en todo el set. Representar estas escenas para mí fue una gran responsabilidad. Y verla me hizo confirmar que estaba bien haber aceptado interpretar a Luciana", continuó.

En otro tramo de la transmisión, reveló: "Me angustió mucho hacer esa escena porque es muy difícil sentir todo eso aunque no suceda. Pero sucede. No pude evitar ponerme en el lugar de las chicas que pasaron por eso. Ese dolor, ese grito desgarrador de no querer estar ahí ni que te pase eso. También fue muy desgastante porque es ficción y se tuvieron que grabar muchos planos. Recuerdo volver a mi casa en el auto con el cuerpo como si me hubiesen pasado siete camiones por encima. Afónica, y muy agotada emocionalmente. Me raspé toda con el pasto. Pero es ficción. Fue guionado y todo estuvo muy controlado".

"Me parte el alma saber que esto pasa. Tal vez lo tenemos muy naturalizado, pero es importante que en una tira del prime time hablemos de estas cosas. Quiero agradecer a todos: director, cámaras, maquillaje, producción. Disfrutamos mucho el trabajo que hicimos. Quería decirles que los leí y los siento cerca. Si pudiera abrazarlos en este momento, lo haría", finalizó.