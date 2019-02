Joaquín Berthold, en Mar del Plata (foto: Mauro V. Rizzi) Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Actor en El ardor y 40 días y 40 noches, las dos obras que dirige Luciano Cáceres en el Auditorium marplatense, a Joaquín Berthold, a diferencia de la mayoría de sus colegas, no lo pone nervioso estrenar ni salir a escena. Nada terrible puede pasar es su lema.

"Esta profesión no tiene riesgos, es disfrute pleno. Lo peor es que a algunos no les guste lo que hacés pero nunca podés gustarle a todos. En un Mundial, entrenaste todo el año, perdés un partido y te volvés a tu casa", dice Joaquín, ex arquero de la selección nacional de hockey sobre césped. "Uno solo no salva nada, lo que importa es el trabajo grupal, lo que se hace entre todos", agrega.

Todos los hermanos Berthold coinciden en una inesperada síntesis, la del hockey y la actuación: Guillermo juega y es actor, igual que Joaquín; Martín es entrenador de Las Leonas y Flor es dramaturga y actriz. La rama artística tiene un espacio teatral, El Grito, en Palermo, donde el tío Andrés Bazzalo dirigió varias obras. "Andrés es primo de mi mamá. Es muy loco porque yo no lo sabía, me enteré cuando fui a ver Un enemigo del pueblo, que él dirigió, hace más de quince años. Me gustó mucho, le conté a mi vieja y ella me dijo que era de la familia. Así se reencontraron y nos juntamos a trabajar", dice Joaquín que fue dirigido por el tío en Escrito en el barro, una gran adaptación de Otelo, y en Amarillo, de Carlos Somigliana, donde también trabajó Guillermo, en el teatro del Pueblo. Con la hermana, se cruzaron en el elenco de Madre, de Amín Yoma, una película de género "hecha con muy pero muy poca plata" premiada como working progress en Ventana Sur. A su vez, Joaquín la dirigió en Cerca, de su admirado Tato Pavlovsky, en El Grito, y Flor le escribió un unipersonal, Van Gogh, que interpretará este año.

"Entre amigos me gusta estar en movimiento y generar cosas juntos, ser familia, como pasa con Luciano", dice sobre Cáceres, el padrino de su hija menor, Malena, de 4 años (el mayor es Lautaro, de 9) y el director de cuatro obras en las que actuó: Creo en Elvis, Pieza plástica y las dos que se presentan en Mar del Plata. Fueron compañeros de elenco en Macbeth, dirigida por Javier Daulte en el San Martín, y en la película Corralón, dirigida por Eduardo Pinto. "Sí -subraya-, nos elegimos y conocemos mucho".

Joaquín Berthold, en El ardor, junto con Luciano Cáceres, Juana Viale y Santiago Magariños

Una de las características de Berthold es que participa por igual en producciones ultracomerciales como Bañeros 5 o Los superagentes nueva generación y en otras, prestigiosas, como El Clan, de Pablo Trapero, o muy independientes como Mala vida, de Mad Crampi y Fernando Díaz. "Es simple, no soy prejuicioso con los proyectos, trabajo de la misma manera, es mi oficio. Puedo actuar con Alex Caniggia y después, trabajar en 100 días para enamorarse, con Carla Peterson que le tirás un pared y te devuelve diez. La profesión va mutando. Podés filmar con Trapero o estar en el San Martín con Daulte, sueños que cumplí, pero al otro día, la vida sigue, la continuidad laboral es lo más díficil", dice con una prueba contundente: en 2014, renunció al Mundial de La Haya por el cumplimiento de su contrato con Disney, en la super exitosa serie internacional Violetta.

Joaquín Berthold, en 40 días y 40 noches, con Juana Viale, Iván Muñoz, Leonor Manso y Pablo Alarcón

Además de trabajar junto con Martina Stoessel desde 2012 a 2015 como el malvado Matías LaFontaine, el actor también fue parte de otras dos producciones de Disney, Soy Luna y Juacas, una serie que se hace en Brasil y ya anuncia la tercera temporada. De muy bajo perfil, el público infantil y adolescente es el que más lo reconoce por la calle. Acerca del lugar que le toca en esas ficciones en las que siempre participó como protagonista adulto, Joaquín Berthold elige el de la responsabilidad: "Nuestro rol es de ejemplo, de sostén, de consejo, de contención. Ya de por sí, es dificil lo que puede suceder con estos chicos que alcanzan popularidad tan pronto. Muchos de los que trabajaban en Violetta, que vivieron esa locura, con estadios llenos, hoy no tienen trabajo. A los adultos que nos toca compartir eso, estamos ahí para equilibrar, no podemos comportarnos como pares de esos menores".

