Spotify: Cardi B y Bruno Mars lanzaron su nuevo tema, "Please Me"

Después de haberse impuesto en la categoría Mejor Intérprete de Rap en la última entrega de los premios Grammy, la cantante dio a conocer su nueva canción

16 de febrero de 2019 • 17:46

Cardi B, ganadora del premio Grammy, anunció el lanzamiento de su primer tema de 2019. "Please Me", en colaboración nada menos que con Bruno Mars . La canción ya se encuentra disponible en Spotify y todas las plataformas digitales de reproducción en línea.

"Please Me", producido por Bruno Mars y The Stereotypes, llega apenas unos días después de que Cardi B recibiera el premio Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rap por el disco Invasion of Privacy, haciendo historia como la primera mujer solista en ganar esa categoría.

"Please Me" es la segunda colaboración entre los artistas. La primera fue el exitoso tema tres veces ganador del disco de platino "Finesse (Remix)", cuyo video acumuló más de 545 millones de visitas desde su lanzamiento, en enero de 2018.

Cardi B vive un gran momento profesional por estos días, luego de ser protagonista de la portada de primavera de Harper's Bazaar y de haber sido recientemente nombrada como una de las "performers del año" por Entertainment Weekly.