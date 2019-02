Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

La prensa deportiva británica debate por estos días si Sergio Agüero es el mejor futbolista extranjero de la historia de la Premier League. Y en la comparación aparecen Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Eric Cantona, Robin van Persie o Didier Drogba. Volcánico, con 23 goles en 30 partidos de una temporada que todavía se reserva la etapa más electrizante para Manchester City, quizás el 'Kun' atraviese la mejor versión de su carrera. A los 30 años, sí. No hay una pizca de exageración si alguien asegura que el killer de los 'citizens' es el futbolista argentino del momento. Lionel Messi, se sabe, pertenece a otra dimensión. ¿Su furiosa actualidad le abre las puertas de la selección argentina? Asoma un no. "La idea de Lionel es seguir en la misma línea. No creo que cambie", le confió a la nacion un integrante del círculo íntimo del entrenador Scaloni.

El técnico prefiere insistir con la renovación que abrió el año pasado en su etapa interina, cuando condujo a la Argentina en los seis amistosos que sucedieron al derrumbe en el Mundial de Rusia. En el sorteo de la Copa América, hace un par de semanas, en Río de Janeiro, lo anticipó: "Lo más importante es que estos chicos sigan jugando, la idea es continuar con lo que venimos haciendo. Tenemos que lograr funcionamiento, que los chicos que están ahora compitan en una Copa América, con todo lo que conlleva", sostuvo. Claro que desde entonces, Agüero no ha dejado de pulverizar los arcos rivales, con hasta dos hat-trick en una semana, a Arsenal y a Chelsea, nada menos. Scaloni ni discute ni ignora el presente de Agüero, pero siente que hay un programa en desarrollo y conviene no apartarse.

Agüero no juega en la selección desde el 30 de junio pasado, desde la eliminación contra Francia, en Kazán, en los octavos de final de la Copa del Mundo. Ese día entró a los 66 minutos y selló el 4-3 ya en el tiempo adicionado. El exdelantero de Independiente, probablemente, haya sido el único aprobado en la excursión rusa. Fue titular, jugó los 90 minutos contra Islandia y marcó; contra Croacia salió en el minuto 54, y ante Nigeria ingresó en los últimos diez minutos. Con la angustia clavada por el prematuro adiós, el 'Kun' se encargó de aclarar que su etapa albiceleste no estaba acabada. Al menos, si dependía de él: "Mientras el técnico me siga citando, estaré dispuesto a venir, pero está claro que, por la edazd, vienen jugadores atrás que van a pelear por el puesto", advertía. Y asumía.

Pero vaya si se ha mantenido vigente. Agüero se propuso dejar una huella en la estación 2018/19. Va por su cuarta Premier y la primera Champions, la cuenta pendiente del club y de Pep Guardiola también. A esta altura, marcha sexto entre los goleadores de todos los tiempos de la Liga inglesa. La lista es encabezada por Alan Shearer, con 260 gritos sumando sus pasos por Southampton, Blackburns Rovers y Newcastle. Esa cifra es inalcanzable, pero otra plusmarca está mucho más cerca: con 163 gritos, 'Kun' es el segundo extranjero con más festejos en Inglaterra, detrás del francés Thierry Henry que encadenó 175 en Arsenal. En septiembre pasado, el exIndependiente y Atlético de Madrid extendió su contrato con los 'ciudadanos' hasta mediados de 2021. El tiempo juega en su favor.

En la selección ya ha pasado el tiempo, desde el debut con Alfio Basile en 2006. En 89 partidos, convirtió 39 tantos para trepar al podio histórico de goleadores. Apenas lo superan Messi, con 65, y Batistuta, con 54. Tres mundiales -2010, 2014 y 2018- y otras tres Copas América -2011, 2015 y 2016- sin poder atrapar un título ha sido el karma de su generación. Pero es el 'Kun' el autor de una frase que levantó polvareda: "Cuando no estemos más, nos van a extrañar". Pero los históricos ya no aparecen en el horizonte, la idea de Scaloni es sostener la renovación. Convocó por primera vez a Rulli, 'Pity' Martínez, Ascacibar, Cervi o Saravia, por ejemplo, los sostuvo, y ahora desea que sumen más minutos. Ni Romero, ni Higuaín, ni Banega ni Rojo. ¿Tampoco Agüero? Quizás, solo Ángel Di María conserve alguna probabilidad de reinserción, pensando en los amistosos del mes próximo, el 22, ante Venezuela, en Madrid, y el 26, contra Marruecos, en Tánger. ¿Por qué Di María? Porque el cuerpo técnico entiende que en esa posición, como volante zurdo o extremo, no sobran variantes.

Scaloni se encuentra en Europa. Fue a visitar a su familia, que permanece en Mallorca, y además observará varios partidos en vivo. La próxima lista se conocerá el 5 o el 6 de marzo, y estará constituida mayoritariamente por los mismos futbolistas que nominó hasta aquí. El DT lleva convocados a 41 jugadores, y 15 debutaron en la selección.

Scaloni apostó por el ala renovadora y los jugadores le respondieron. En la cancha, es cierto que en partidos sin tensión competitiva (cuatro victorias, un empate y una derrota) y en los micrófonos. Los futbolistas asumieron un papel trascendente para la continuidad del entrenador, no fueron casuales las muestras de respaldo con las que arroparon a Scaloni a finales del año pasado. ¿Por qué decidieron involucrarse? Por tres razones. En orden decreciente: para respaldar la breve gestión del exvolante de La Coruña; para criticar los desconcertantes trazos finales de Sampaoli y, también, para diferenciarse de los históricos, los que después de la derrota con Croacia en el Mundial tomaron el control de la selección, apostaron por ellos mismos y desplazaron a los jóvenes, que ahora sienten que llegó su tiempo. Hubo declaraciones elegantes en esa dirección, y una polémica, la de Mauro Icardi: "Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad".

Mauro Icardi nunca será un apellido más. Número 9, goleador., como Agüero. Ofensivamente, para ocupar el corazón del área, Scaloni apostó por tres delanteros: Icardi (294 minutos y un gol, a México), Lautaro Martínez (136 minutos y un gol, a Irak) y Giovanni Simeone (166 minutos y un gol, a Guatemala), todos del calcio. En la carpeta de Scaloni también aparecen Darío Benedetto, de Boca, y Lucas Alario, de Bayer Leverkusen. De todos modos, Icardi y Martínez, compañeros en Internazionale, tendrían ventaja rumbo a la Copa América de Brasil. Mientras 'King Kun' gobierna en Inglaterra, la Argentina de Lionel Scaloni busca una nueva dinastía.

El Kun en números

9 goles de los 39 que anotó en la selección argentina los consiguió entre sus tres mundiales (2010, 2014 y 2018) y las tres Copas América (2011, 2015 y 2016).

346 goles suma a nivel clubes. Marcó 23 en Independiente, 101 en Atlético de Madrid y 222 en Manchester City.