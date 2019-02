Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2019 • 20:33

Bailar con la más fea

Hola Kirón. Soy Dorotea, nací el 28-01-1966 en Córdoba Capital, 01:30 horas. Vivo en Capital Federal, en Almagro. Bien, la consulta está motivada porque estoy sin trabajo. Me sucede periódicamente. Estoy muy cansada. Siempre me toca la más dura. Todo el mundo roba y a mí me tocan los palos. como si no tuviera derecho a nada. Largas jornadas de trabajo, mal paga. En setiembre, luego de trabajar limpiando la situación fiscal de una Tabacalera china, me despidieron. olvidándose de pagarme el sueldo y la indemnización. No se presentaron a la audiencia de conciliación. En febrero estaría presentando la demanda laboral ¿Qué opina respecto al cobro de lo adeudado? quisiera tantas cosas... y estoy tan desgastada, siempre me toca bailar con la más fea. Gracias. Dorotea

Hola Dorotea. Sos de Acuario, con Luna en Aries y Ascendente en Escorpio. En realidad tenés varios planetas en Acuario, el signo del genio, de la libertad, de la creatividad, de la independencia. Y en tu aspecto emocional también sos una guerrera, avanzás si querés algo, si alguien te gusta, sin medir las consecuencias. Lo que sucede es que el Ascendente en Escorpio te enfrenta siempre con luchas de poder, con el lado oscuro de los otros y por eso es bueno que no seas tan impulsiva, que dejes que el olfato te guíe, que midas quién es el otro y si hay algo que no te inspira confianza que te resguardes. En un ascendente como el tuyo ser ingenua y frontal tiene un costo alto, tanto en el trabajo como en el amor. Diría que el gran salto lo vas a dar en un par de años, cuando Júpiter y Saturno estén juntos en Acuario. Y creo que vas a cobrar ese dinero que te deben pero te va a llevar tiempo y trabajo porque Saturno está en tu Casa II, la del dinero. Suerte y no te desalientes. Kirón

La salud y la cabeza

Hola Kiron. Te sigo desde hace muchísimo y me encantan tus devoluciones. Me llamo Raúl y nací el 15/12/46 a las 11 y 55 hs. Enviudé hace unos años y quiero saber si este año voy a conseguir compañera. Me estoy volviendo un gruñón, un ermitaño y eso me afecta la salud y la cabeza. Te mando un beso enorme y gracias. Raúl

Hola Raúl. Sos de Sagitario, con Luna en Libra y Ascendente en Leo. Si bien Sagitario es un viajero, un aventurero que se las arregla solo, tu Luna en Libra es dependiente, tiende a que siempre haya alguien con quien compartir. Tu Ascendente, es decir tu propósito, misión, desafío o como quieras llamarlo es Leo: el rey. Yo diría que es más probable que encuentres compañera en el 2020, Este año aprovechá y viajá, hacé deporte, estudiá algo. Tenés que salir al mundo y la persona indicada llegará, calculo que cuando Júpiter ingrese en Acuario, el sector de tu Carta Natal asociado a la pareja. Mantenete activo y vas a ver que la vida te reserva una sorpresa maravillosa. Con cariño. Kirón

Envíe su consulta a Kirón por email a astrokiron@hotmail.com o por WhatsApp al 1523866466