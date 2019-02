El aprendizaje que nunca llega

Jaguares perdió por primera vez en el país contra Lions; la indisciplina fue un factor fundamental. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

"Errores que se repiten", suelen apuntar las crónicas de las derrotas de Pumas y Jaguares.

En una época, un "error" nítido del rugby argentino era no aguantar la demanda física de los partidos de altísima exigencia y perder ostensiblemente rendimiento en los últimos 20 minutos. La solución no es fácil, pero con el tiempo parece ir cerrándose esa brecha.

Un error que está cómodamente instalado es no saber manejar los desenlaces favorables (recordar los Pumas 34 vs. Australia 45 en Salta en 2018, tras un 31-7 parcial). Es aun más difícil de erradicar: a veces la complejidad de la mente tiene caminos insondables para la voluntad.

Otro error es la concentración. Está bastante relacionado con el anterior, y también con el próximo.

Y ese próximo es uno que está ya directamente enquistado: la indisciplina. Cometer infracciones y, con ellas, facilitar la tarea al adversario. El debut en el Súper Rugby 2019 dio varios ejemplos: un off-side al minuto de juego que desembocó en un try de Lions; retenciones en rucks que desperdiciaron avances prometedores; el no mantenimiento de la distancia en un saque ajeno que frustró una festejada recuperación de pelota.

Cuando esas faltas ocurren en ataque, son decepcionantes. Cuando suceden en defensa, son caras. Lo que siempre son, es evitables. E inconvenientes. Porque, como sabiamente prescribe el reglamento, es mayor el perjuicio por el castigo que el beneficio por la infracción no cobrada. ¿Cuántos partidos perdieron Pumas y Jaguares "por penales"? ¿A cuántos pateadores convirtieron en figuras?

Habrá que ver si la indisciplina obedece a un exceso de entusiasmo, a un corazón primando sobre la cabeza. O a la inamovible idiosincrasia transgresora nacional. Lo cierto es que, por más que se trata de un problema de mente, este no es -al menos no debería ser- tan difícil de eliminar en profesionales de rugby. Es cuestión de liberar la pelota en los rucks, de no entrar por el costado a una formación, de no tacklear alto. De todos los "errores que se repiten", la indisciplina es el más eliminable.

Algo que se repite, y mucho, es la palabra "aprendizaje" en las declaraciones de Pumas y Jaguares. Y bien se dice que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Pero aunque ciertamente traspiés no son lo que falta, en algunos aspectos ese aprendizaje se resiste a aparecer.