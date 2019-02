Fuente: Archivo

Que Ivana Icardi y Wanda Nara no se llevan bien ya es un hecho público. Desde hace unos días, la hermana del delantero del Inter viene publicando una serie de posteos en su cuenta de Twitter atacando a su cuñada. Primero acusó a la mediática y empresaria de "mitómana" y de ocultar que tiene una pésima relación con su familia política.

En las últimas semanas, la morocha siguió arremetiendo contra la madre de sus sobrinas, denunciando amenazas contra su persona y posteando fotos de la ex novia de su hermano con palabras dulces hacia ella. "¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos. Nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia", decía uno de los mensajes.

Cansado de esta situación, Mauro decidió tomar cartas en el asunto y utilizó su cuenta de Twitter para responderle a Ivana. "Quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas todo eso que se disfruta con lxs hermanxs!!!", escribió ella como respuesta a otro usuario que la acusaba de querer plata. En ese mismo mensaje, el delantero expresó su opinión.

"Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en Twitter con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio.", le contestó duramente. "Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. Chauu!!", agregó.

Sin quedarse atrás, Ivana decidió responderle. "No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. NO TIENEN UNA VÍBORA ATRÁS que les hace macumbas,y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes".

Desde su cuenta personal, en lugar de contestar los ataques, Wanda se limitó a subir una foto de su suegro Juan en Milán. El padre de Mauro e Ivana se encuentra de visita en Italia disfrutando de su hijo y sus nietas.