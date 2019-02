En el diario del régimen, Kim se muestra decidido a alcanzar la paz Fuente: AFP - Crédito: Archivo

WASHINGTON.- Antes de que termine febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se verán cara a cara por segunda vez en una cumbre que tendrá lugar en Vietnam y que apuesta a que lo acordado en la primera por fin llegue a buen puerto: la desnuclearización de la península.

El viernes pasado, el republicano destacó el "enorme" potencial económico de Pyongyang, consideró que el país y Kim"tienen una gran oportunidad para alcanzar una enorme prosperidad económica en el futuro" y agregó que tiene "prisa" por reunirse con el norcoreano en Vietnam, el 27 y 28 de febrero.

En una especie de devolución de gentilezas, hoy el principal diario norcoreano, el Rodong Sinmun, resaltó la determinación de su líder de terminar con el programa nuclear tras la seguidilla de pruebas balísticas que encendieron la alerta en occidente y elevaron la tensión con las potencias.

"Kim Jong-un ha sorprendido a todo el mundo con su impactante e imprevista determinación de desnuclearizar la península coreana", aseguró el diario y remarcó como indicios el desmantelamiento del recinto de pruebas nucleares de Punggyeri y la suspensión de ensayos de lanzamientos de misiles.

Asimismo, de acuerdo con lo publicado por la agencia Yonhap, publicó que "la proclamación de la postura de Kim en su discurso de Año Nuevo de 'no a la creación de armas nucleares, no a las pruebas, no a su uso y no a su propagación' alberga la firme determinación de Kim de que no retrocederá en sus pasos actuales hacia la paz".

El presidente estadounidense y el líder de Corea del Norte se reunieron en una primera oportunidad en Singapur el 12 de junio, cuando emitieron un comunicado que mencionó un vago compromiso de Pyongyang hacia la desnuclearización, aunque sin que se mencionen plazos.

Ahora, las miradas del mundo están puestas en que de los dichos se pase al hecho

¿Premio Nobel?

Trump afirmó el viernes que el primer ministro de Japón lo nominó para obtener el premio Nobel de la paz por abrir el diálogo con Corea del Norte.

"(El primer ministro Shinzo Abe) `me dio la copia más hermosa de una carta que le envió a la gente que otorga una cosa llamada el premio Nobel", afirmó el republicano en una conferencia de prensa en la Casa Blanca luego de que le preguntaran sobre su reunión a fines de febrero en Vietnam con el líder norcoreano.

La cancillería de Japón dijo el sábado que está al tanto de la declaración del mandatario estadounidense, pero aseguró que no puede hacer comentarios sobre los detalles de las conversaciones que sostuvo con Abe.

El mandatario estadounidense advirtió que si bien los primeros intercambios con Kim estuvieron llenos de "fuego y furia", ambos han establecido una buena relación desde su primera reunión en Singapur el año pasado.

"Probablemente nunca lo obtenga, pero no hay problema", afirmó Trump.

Agencias AP y AFP