El actor reveló que parte de su discurso fue cortado en la transmisión de los galardones Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2019 • 14:05

La entrega en Mar del Plata de los premios Estrella de Mar al teatro se llevó a cabo con una fuerte polémica: los organizadores del evento no permitieron que los actores brinden discursos de agradecimiento con micrófono.

En diálogo con Mirtha Legrand en Almorzando, Juan Leyrado , ganador como mejor actor dramático por Un enemigo del pueblo, cuestionó la decisión. "Fue algo extraño, hubo alguien que tuvo la brillante idea que exigía que los actores no tuviéramos voz, no pudiéramos hablar, no tuviéramos micrófono. No sabemos por qué", comenzó el actor en su descargo, para luego hacer referencia al Gobierno.

"Supongamos que lo hicieron para que los actores no critiquen al Gobierno, entonces iba a ser peor, porque justificaría la crítica", explicó, y manifestó su descontento de no poder agradecer a las personas más importantes de su vida personal y profesional. "A mí me parece que cuando uno está nominado, una de las primeras cosas que piensa es a quién se lo va a dedicar, y cuando sale se siente frustrado porque mucha gente te quiere escuchar. Yo tenía anotada una lista de nombres", agregó el actor.

Posteriormente, Leyrado reveló que los intérpretes se enteraron in situ de que no iban a poder hablar, y que cuando él lo hizo sin micrófono, sucedió algo que no esperaba. "Yo hablé, pero como los premios se transmitieron con 20 minutos de delay, parte de mi discurso no salió, justamente la parte en la que me preguntaba quién había tomado la decisión [de no permitirle hablar a los actores]", contó el artista.