De los lectores: cartas & mails

Proyecto de Castello

Me pongo de pie, aplaudo a rabiar y le doy mi gratitud al diputado Guillermo Castello por su proyecto presentado ante el Congreso para retirar toda ayuda social a quienes cometan los delitos de impedir la circulación en la vía pública o el daño a edificios públicos. El agradecimiento al legislador se debe a que esos actos delictivos no pueden ni deben seguir siendo tolerados si aspiramos dejar atrás, alguna vez, el país del hago lo que me place sin que eso tenga costo alguno para mí. En ese sentido, además, hace falta legislar endureciendo de forma severa las penas por la comisión de esos delitos.

Solicito al Presidente que convoque a sesiones extraordinarias y a los legisladores que den pronto tratamiento en comisión y, posteriormente, en los recintos de Diputados y de senadores al proyecto de Castello, y obviamente y por el bien de nuestro país, su sanción en aras de dar punto final a las extorsiones y a los daños que se cometen prácticamente a diario. Esto, claro está, si luego de su sanción no se interpone algún juez de los llamados garantistas, quienes lo único que garantizan es la impunidad de los delincuentes y el calvario de los ciudadanos de bien, que intentan cumplir con sus obligaciones produciendo, por ejemplo, para que otros que viven del esfuerzo ajeno les hagan la vida imposible.

O, simplemente, para transitar libremente, un derecho amparado por las leyes.

Alberto Pintos Morel

alberto-50-55@hotmail.com.ar

Votantes de Cristina

Si a pesar de todos los hechos de corrupción fehacientemente comprobados del gobierno de Cristina Kirchner todavía, según algunas encuestas, tiene un 30% de intención de voto, eso demuestra lo que dijo George Orwell: un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice.

Luis García Morales

DNI 93.421.262

Sospechosos

El artículo publicado por el señor Tokatlian sobre la doctrina de sospechosos preventivos concluye, a mi entender erróneamente, aceptando como posible que este concepto podría instalarse en nuestro país fogoneado por el Gobierno. A partir de una selección arbitraria de datos dicha conclusión se asemeja a predecir el futuro leyendo en la borra del café. Más allá que la extrapolación con la situación en los EE.UU. es al menos discutible, no están evaluados datos reales como el número de armas ilegales que circulan en nuestro país, la criminalidad referida a áreas específicas como el conurbano, la producción local de drogas, para citar solo algunos. Tampoco se investiga a través de una encuesta metodológicamente sólida la opinión de los habitantes del país. Aunque el autor utiliza prudentemente el modo condicional, en su manera afirmativa genera un sesgo hacia lo positivo. Obviamente el autor expresa su opinión, lo cual es más que respetable. Pero mi conclusión es que que con los datos citadosa no es posible afirmar o descartar que este fenómeno se instale en la Argentina.

Andrés Scheimberg

DNI 13.080.010

Archivo General

De 2016 a la fecha he enviado varias cartas al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en las que solicité el urgente llamado a concurso para la provisión de los cargos directivos del Archivo General de la Nación, donde desde hace mucho tiempo se desempeñan personas sin suficientes antecedentes académicos en los campos de la historiografía, la archivística y la ciencia del derecho. Lamentablemente, Frigerio no ha respondido ni acusado recibo de ellas. Tampoco volvió a editarse la revista del Archivo General de la Nación, reconocida internacionalmente y de gran prestigio durante la gestión del doctor Guillermo Gallardo, que fuera director del Archivo y académico de la historia.

Marcelo Bazán Lazcano

mbazanlazcano_07@yahoo.com.ar

Desvío de calles

Las calles de la ciudad de Buenos Aires están en constante arreglo, por lo que son necesarios los desvíos. Sería bueno para los conductores de vehículos que dos o tres cuadras antes de la calle cortada se colocaran avisos, para evitar los embotellamientos y muchas veces tener que girar para el lado contrario del camino a seguir. Una adecuada señalización demanda poco trabajo, y es mucho lo que nos ahorraríamos de tiempo y disgusto. Le pido a quien tenga el poder de decisión se compadezca de los ciudadanos que deben desplazarse por la ciudad y tenga un poco de consideración.

Adriana Di Paolo

DNI 6.221.705

Promociones

Hace unos meses decidimos con mi marido dar de baja el teléfono de línea. No fue una decisión fácil, era el amigo que nos acompañó toda nuestra vida. Mucho antes de esta revolución tecnológica había sido el interlocutor de todas las situaciones, buenas y malas noticias, y la única conexión con el mundo exterior. Pero llegó el celular y el gran cambio. Todo empezó cuando parientes, amigos, negocios, turnos para el médico o dentista comenzaron a comunicarse por ese medio. Por entonces ya nadie o casi nadie llamaba por el teléfono de línea. Hasta que allá por 2014 este empezó a sonar, y no cada tanto, muchas veces: campañas políticas buscando votantes, compañías de celulares y bancos ofreciendo promociones, servicios médicos de emergencias. El que tiene una casa grande o con escaleras sabe a lo que me refiero, se corre para atender y "otra vez sopa". Entonces quedó solo nuestro nuevo amigo, el celular. Pero (ahí llegó el pero) hace unos meses este empezó a sonar y sonar, número desconocido decía, y ningún mensaje. Llamaban hasta siete veces en el día y finalmente aparecieron mensajes de compañías de teléfono celular y de TV satelital.

Somos prisioneros de la tecnología y la vida moderna no nos da herramientas, salvo bloquear números, y como en mi caso rezar para no haber bloqueado por error a algunos amigos.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

En la red

Facebook

¿El argentino vota con el corazón, la razón o el bolsillo?

"También votamos por miedoa xxx, Esa sería una cuarta opción" - Marite Gerlero

"El argentino promedio vota al políticoque promete regalarlela mayor cantidad de cosas posibles. No le importaquién lo pagani cómo" - Andrés Descalzo

