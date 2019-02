"Chacho frío": el post de Instagram de Gustavo Bou que generó polémicas

Las historias de Instagram de Bou

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2019 • 23:59

Gustavo Bou, el exjugador de Racing quedó envuelto en una polémica con el entrenador de la Academia, Eduardo 'Chacho' Coudet, después de escribir "sin querer" en una selfie con una bufanda negra, similar a la que usa el DT, un mensaje que dice "Chacho frío". Inmediatamente, los seguidores comenzaron a preguntarle si era una indirecta contra su antiguo entregador, a lo que el delantero tuvo que salir a aclarar la situación.

El jugador del Tijuana de México salió a explicar que el infortunio se debió a un error del corrector del celular del que no se dio cuenta. "Subí una foto antes del entrenamiento, queriendo decir que hacía demasiado frío, con la palabra CACHO FRÍO. No me di cuenta y se corrigió solo...y no faltó oportunidad para que me maten como lo hacen...estando lejos de Racing mi mejor deseo fue siempre positivo", publicó Bou poco después de una historia en la que corregía "el error".

Las historias de Instagram de Bou

"Mala mía. Cacho frío", escribió en una segunda foto la Pantera que acompañó la imagen con un emoji congelado.

El posteo de Bou, podría estar ligado a la reciente separación de su amigo íntimo Ricardo Centurión del plantel profesional de Racing para entrenar con la reserva, por una decisión de Coudet tras el empujón de "Ricky" al DT en el Monumental. En ese entonces, el entrenador de la Academia contó con el aval de la dirigencia del club y de Diego Milito, además aseguró que el club "está por encima de todo y de todos".

El pedido de disculpas de Bou en Instagram

La amistad que hay entre Centurión y Bou viene de tiempo atrás. A principio de año, cuando el delantero emigró a México, Centu lo despidió con un cálido mensaje en las redes: "Yo no me olvido amigo. Lo mejor para vos", publicó. En la siguiente aparecía el casillero del vestuario donde estaba habitualmente el jugador del Tijuana y acompañó la imagen con un texto: "Te voy a extrañar, bro".