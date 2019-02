En el radar: una recorrida nocturna por presentaciones y shows

Usted señalemelo, en el festival Buena Vibra Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

1 Buena Vibra y después...

Nada mejor para terminar una semana que arrancó con polémicas declaraciones cosquineras sobre talento femenino que un festival en el muy arduo estadio Malvinas Argentinas sold out, en el que la chamuyada paridad sobre el escenario avanza a fuerza de espectacularidad y peso específico. De principio a fin, todas las bandas y solistas del Buena Vibra cumplieron con lo suyo, y muchísima gente linda Konex style disfrutó del festival en una tarde noche calurosa pero no asesina, en la que la grilla fluyó como corresponde a dos escenarios enfrentados, todos con el celu, todos con el celu. Por dar un par de nombres, Marilina Bertoldi confirmó que es una pantera rockera de esas que surgen muy de vez en cuando y Los Espíritus, que ya son un clásico encaminado a estadios todavía mayores. Igual, casi todas las chicas a las que les pregunté me destacaron a Bándalos Chinos, que para algunos son los reyes del Vía Flaminia sound por su posición dominante en el pop bonaerense de zona norte.

2 Feria Laptra way of life

Impresionante y vitoreada actuación palermitana premium de miércoles por parte de Ex Colorado en plan solista autista gastándola en guitarra y pedales acompañado por programaciones, formato con el que en estos días viaja a España con fechas confirmadas en Madrid, Granada (abriendo para Bestia Bebé en la ciudad de Los Planetas) y Barcelona. A continuación, el cantautor e ilustrador neuquino Antolín se tocó una selección de sus temones acompañado por una banda de lujo que incluye a la única e inimitable Rachel Luco en batería. Ambos shows tuvieron lugar en el primer piso de Rabia, coqueto establecimiento en la esquina de Costa Rica y Thames, que recibió por vez primera una Feria Laptra en plan up grade. Musicalizó con maestría DJ Gato 107.

3 Dos bandas y un gigante

Me Darás Mil Hijos y Acorazado Potemkin tuvieron su noche especial de verano en un Niceto colmado de admiradores de las canciones de la multitímbrica Orquesta y los rockazos del power trío. Las agrupaciones de los hermanos Mariano y Juan Pablo Fernández se lucieron ante una audiencia de viernes primer turno con ganas de cantar, aplaudir y emocionarse cada dos por tres, con el enorme Federico Ghazarossian sosteniendo el andamiaje al contrabajo primero (junto a Mariano, Gustavo Semmartín, Carolina Flechner, Leonora Arbiser y compañía) y luego en bajo eléctrico en plan trío (con Juan Pablo en guitarra y el infatigable Lulo Esaín en batería y voces). Para los amantes de los números redondos, la próxima vez que Acorazado toque en Buenos Aires estará celebrando sus diez años.

4 Faena de San Valentín

El jueves 14 el Faena celebró el San Valentín con una noche musical única en su especie. La velada arrancó con Pascual Cantero, líder de la banda española Muerdo, en plan cantante de boleros, y luego llegó la vorágine con Still Rock, afilada banda hardrockera liderada por German Tripel (ex-Mambrú y actual Coverheads), con Flor Otero como invitada. Germán y Flor se conocieron hace once años y por lo visto en vivo y en directo la llama amorosa goza de buena salud. La musicalización estuvo en manos de DJ Chamorro, manager de Turf, entre otras habilidades, que tocó batería en un tema, y justo ese día Flor Otero sacó su primera canción, "Lo que sos" (en una frecuencia mucho más tranqui), por lo que motivos para brindar sobraban. Ojito con las noches del Faena, que hay música en vivo de miércoles a sábados en plan covers con un piano de cuerpo presente y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa con cualquier gran nombre que pasaba o se alojaba por ahí, y encima ahora llega el Lollapalooza con su fauna internacional.