Giannis Antetokounmpo en acción en el All Star Game Fuente: AFP

El Team LeBron se llevó el triunfo por 178 a 162 ante el Team Giannis en el sexagésimo octavo All Star Game que se jugó en el Spectrum Center de Charlotte. Por segundo año consecutivo la NBA abandonó el clásico formato de Este-Oeste utilizado desde 1951 y les permitió a los capitanes de los equipos, Giannis Antetokounmpo y LeBron James elegir con qué jugadores completar sus equipos.

El salto inicial del All Star Game entre Kevin Durant y Joel Embiid Fuente: AFP

El jugador más valioso de la noche fue Kevin Durant , valuarte del equipo liderado por LeBron, que fue artífice de 31 puntos y 7 rebotes. Las 38 unidades de Antetokounmpo no alcanzaron para poder llevarse el triunfo.

Kevin Durant, el MVP del All Star Game, defiende a Giannis Antetokounmpo, goleador del partido Fuente: Reuters

En el primer tiempo se notó la supremacía del Team Giannis que se fue arriba en el marcador por 95 a 82 tras haber estado 20 puntos arriba en algunos pasajes. El griego fue el gran protagonista de los primeros dos cuartos, en los que se entendió muy bien con el base de Golden State Warriors , Stephen Curry . En el equipo que no se advirtió el show habitual fue en el grupo de LeBron.

El terrible alley-oop de Curry para Antetokounmpo

En el segundo tiempo todo cambió, y tras un gran tercer cuarto el Team LeBron pasó al frente de la mano de varias volcadas y tiros de tres puntos. En el último período al fin llegó la acción que se esperaba: el Team LeBron era el gran candidato a llevarse el juego por presencia de figuras como Kyrie Irving , James Harden, Kawhi Leonard , Kevin Durant y por eso se llevó el triunfo, tal como sucedió en el All Star Game de 2018 en Los Angeles, cuando el equipo de James derrotó al de Stephen Curry.

Leonard, James, Davis, Durant, Irving, Harden, Karl-Anthony Towns y Wade, los protagonistas del Team LeBron Fuente: AFP

LeBron James y Dwayne Wade como en los viejos tiempo

Entre los capitanes, Antetokounmpo se lució más que LeBron. El griego anotó 38 puntos, mientras que The King encestó 19 unidades. Un dato sorprendente de este partido fue que se lanzaron 167 triples y 108 dobles, una diferencia abismal que no se da nunca en un partido normal. Una vez más, las figuras no fallaron, tal como sucede en cada All Star Game. Chicago ya comienza a preparar su fiesta para el All Star Weekend de 2020.

Giannis Antetokounmpo. el goleador de la noche. Fuente: Reuters

Las demás perlas del All Star Game

La previa del partido estuvo a cargo del rapero norteamericano Meek Mil. Luego de su show llegó el momento de la presentación de las estrellas, primero fue el turno del Team Giannis, después el momento del Team LeBron. Los himnos de Canadá, interpretado por Carly Rae Jepsen, y el de Estados Unidos, en la voz de Anthony Hamilton, se hicieron sentir en el Spectrum Center antes del comienzo del encuentro. El show del entretiempo estuvo a cargo del rapero J. Cole.

Las presentaciones de los equipos

Durante el partido, no faltó oportunidad para el merecido homenaje a Dirk Nowitzki y Dwyane Wade por sus enormes trayectorias que no solo incluyó tenerlos en el All Star Game; además recibieron camisetas encuadradas y los aplausos de todos los fanáticos en el Spectrum Center.