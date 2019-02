Banfield-River: el extraño cruce entre Gallardo y Crespo durante el corte de luz

La discusión en la oscuridad entre Gallardo y Crespo Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2019 • 22:44

Banfield y River igualaban 0 a 0 en un partido entretenido cuando de pronto, a los 27 minutos de la primera etapa, un apagó dejó el estadio Florencio Sola a oscuras.

Luego de la sorpresa inicial, y en el medio de esa interrupción de 20 minutos hasta que se restableció la energía eléctrica y el partido continuó, se produjo una situación curiosa, que derivó en un extraño cruce entre Marcelo Gallardo y Hernán Crespo , antiguos compañeros en el club de Núñez.

El Muñeco primero discutió con el zaguero Renato Civelli, y luego intercambió palabras con el DT del Taladro.

Según declaró el propio Crespo a las cámaras de TV, el Muñeco lo acusó de que el club del Sur apagó las luces del estadio a propósito. "No sé qué le pasó. Son historias de él. Me sorprendió. Me fui para otro lado porque no podía creer lo que me estaba diciendo. Pero ya está, no pasa nada. ¿Con qué motivo voy a querer cortar la luz? Creo que a veces nos pasamos de rosca..."

El cruce entre Gallardo y Civelli

La discusión entre Gallardo y Crespo

Las declaraciones posteriores de Crespo