Con el final de Game of Thrones a pocos meses de distancia, Amazon calienta motores en la preparación de la serie que pretende convertirse en la nueva favorita del público. La plataforma streaming avanza con la pre producción de la ficción basada en la más famosa épica de J.R.R. Tolkien, El señor de los anillos.

Aunque su trama es muy conocida gracias no solo a las novelas originales, sino también a la popular adaptación al cine realizada por Peter Jackson , la ficción de Amazon se focalizará en pasajes muy distintos a los ya vistos. Y en ese sentido, es reveladora la primera imagen oficial publicada en Twitter, en la que se puede apreciar un mapa de la Tierra Media.

El texto adjunto dice: "Tres anillo para los elfos reyes bajo el cielo", y clickeando en el link del tweet, se puede acceder a un zoom del mapa que se puede explorar. La mencionada oración y la ausencia de Beleriand, determinan que la historia tomará parte en la Segunda edad, la cual finaliza con la derrota de Sauron (momento que es prólogo a La comunidad del anillo, primer libro de la trilogía). Si bien la trama es aún un misterio, ese mapa descarta la posibilidad de mostrar en las primeras temporadas la juventud de Aragorn, quien nació en la mencionada Tercera edad.

Desde 2017 la señal streaming está trabajando en la adaptación de El señor de los anillos y, según anunciaron para las primeras dos temporadas, el presupuesto establecido es de 250 millones de dólares, un número que la convierte en el producto televisivo más caro de la historia (superando a Game of Thrones, que ostentaba el récord hasta el momento).

Aún no hay nombres concretos para la serie, pero sí está confirmado que la misma contará con un total de cinco temporadas. A pesar de que muchas veces se nombró a Peter Jackson como posible productor asociado o asesor creativo, aún no hubo diálogo oficial entre el realizador y los estudios que llevarán adelante la ficción. Amazon aún no dio detalles sobre fechas de estreno, pero se especula que la saga llegue a la pantalla chica en 2021.