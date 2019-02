Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 00:54

No anduvo con vueltas Marcelo Gallardo sobre lo sucedido en la cancha de Banfield cuando promediaba el primer tiempo. Hubo un corte de luz y el entrenador de River se fue directamente a increpar a Hernán Crespo , el DT del Taladro. Después del encuentro, Gallardo disparó con todo: "El corte de luz fue adrede. Ahí nomás vi todas las señales. Yo sé por qué lo digo. Había un jugador de Banfield que necesitaba ir al baño y no querían quedarse con uno menos. Pero no voy a culpar a nadie porque no tengo las pruebas. Yo sé lo que pasó".

"Crespo lo tomó en joda, dijo que soy un buen jugador de truco, y todas esas pavadas que él sabe muy bien porque siempre le ganaba al truco, pero desestabilizar con una pavada así no convenía al espectáculo. A mí me parece que quedó en el pasado lo de hacer esas cosas, si es que hubo intención. Yo no tengo pruebas, pero sé que las cosas fueron así, porque yo estaba en el campo de juego, vi las cosas que pasaron y un jugador de Banfield me lo confirmó. No voy a decir quién, pero me lo confirmó", insistió el 'Muñeco', visiblemente molesto con la situación que se vivió en el Florencio Sola.

La interrupción, curiosamente, se produjo en el mejor momento de Banfield, que estaba dominando en ese tramo a River. "Va a quedar entre lo que digan ellos y lo que diga yo. Con Hernán (Crespo) está todo bien. Me enojé porque creo que estas cosas no pueden pasar en el fútbol argentino. Si queremos tener un fútbol mejor, son cosas que no suman para nada. Pero en ese momento estaba más para ellos. Podía yo sacar ventaja, pero a mí me enoja otra cosa", destacó el entrenador de River.

Gallardo, además, se quejó de la maratón de partidos que afronta River, con ocho partidos disputados desde el 19 de enero pasado: "Nos obligaron a jugar todos los pendientes mientras algunos deben otros partidos y no se jugaron. Esas cosas no las entiendo, por qué a nosotros nos obligan y a otros no. Pero lo asumimos y ya está, no podemos hacer nada. Asumimos jugar todo y vamos a dar pelea hasta el final, porque la clasificación a la Copa Libertadores es posible".

No conforme con esa situación, Gallardo habló sobre la obligación de jugar la Copa Libertadores en una fecha FIFA, a fines de marzo. "Los dirigentes lo saben, conocían las fechas. Se podría haber abierto una brecha en febrero, pero no se puede hacer nada. Lo teníamos que afrontar, nos tocó perder y ya está. Los partidos los sufrimos y ahora estamos en camino nuevamente", insistió.