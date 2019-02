La periodista Rachel Johnson, panelista de un programa, protagonizó un momento insólito al aire 01:10

LONDRES (Reuters).- Faltan 39 días para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea (UE) y aún no hay certezas. El gobierno de la primera ministra, Theresa May, no consigue el apoyo necesario para el plan de salida y ante este panorama se barajan tres las opciones: un Brexit desordenado, un retraso o el abandono del proceso. Esta incertidumbre hace crecer la cantidad de voces que piden un segundo referéndum.

Rachel Johnson, hermana de Boris Johnson (acérrimo defensor de la salida del país del bloque y exministro de Exteriores británico), es presentadora de televisión y una convencida de que no hay que abandonar a la UE. La semana pasada, protagonizó un pequeño escándalo al sacarse la camisa en pleno programa para dejar en evidencia su postura.

En el show "The Pledge", de Sky News, la panelista y periodista se entrevistó con la economista Victoria Bateman, que publicó el libro La protestante desnuda del Brexit, y decidió desabrocharse la camisa al inicio del debate para mostrar su apoyo a un movimiento de protesta que asegura que el Brexit dejará desnudo al Reino Unido, de acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo.

"Sé que puede ser difícil que tu voz sea escuchada estos días cuando se habla sobre el Brexit, porque parece que hemos llegado a un punto de saturación. En homenaje a la doctora Bateman he decidido seguir su ejemplo y cada vez que hablemos del Brexit [me desnudaré] para asegurarme de que se me presta atención en esta mesa", dijo Johnson entre risas.

Entonces, se quitó la ropa y mostró su torso desnuda ante la mirada algo sorprendida de sus compañeros de programa. Más tarde, confesó que pese a que en televisión habían pixelado sus pechos ella llevaba una especie de top para proteger la sensibilidad de sus compañeros.

La ruta de salida

A pesar de la derrota del 14 de febrero, May prometió que continuará intentando renegociar el acuerdo con la UE. Si el Parlamento no aprueba un acuerdo antes del 26 de febrero, el 27 los diputados tendrán una oportunidad para debatir y votar sobre el camino a seguir.

La ley exige que May obtenga la ratificación parlamentaria para cualquier acuerdo de salida.

El 21 y 22 de marzo, los líderes de la UE se reunirán en Bruselas, cumbre que podría ser una oportunidad para un acuerdo de última hora o para acordar una extensión del período de negociación. Si la cumbre no genera resultados y todavía no hay un acuerdo a la vista, May tendrá que decidir entre postergar el proceso o un Brexit desordenado.

Si se logra cerrar un acuerdo, el Parlamento británico podría votar el 26 de marzo y ratificar el acuerdo esa semana.

Sin embargo varios diputados, incluido el líder laborista Jeremy Corbyn, aseguran que es "inevitable" que el gobierno tenga que pedir una extensión, ya que no habrá tiempo suficiente para aprobar la legislación necesaria para la salida de Reino Unido antes del 29 de marzo.

Si se pide una extensión de Brexit, una fecha de la que se habla en Bruselas es el 30 de junio, el domingo antes de que entre en funcionamiento el nuevo Parlamento Europeo.