Así se verá el stand que Barcelona, ciudad invitada de honor, montará en abril en la Feria del Libro de Buenos Aires

18 de febrero de 2019

BARCELONA.- ¿Qué es una ciudad hoy? ¿Qué significa ser ciudad en estos tiempos, cuando a las urgencias de la globalización se suma la necesidad de volver a pensar los conceptos de libertad, apertura, tolerancia, intercambio, civilización, debate? Directa o tangencialmente, estas preguntas orientan el relato con el que Barcelona, ciudad invitada de honor de la Feria del Libro de Buenos Aires, se propone desembarcar en abril en la gran cita cultural porteña. Y en este mediodía de sol -regalo del invierno boreal-, hay conferencia de prensa al amparo de los rosetones y vitrales del Saló de Cent, en el ayuntamiento de Barcelona, pleno centro histórico de la ciudad. En el exterior, festones amarillos reclamando libertad para presos independentistas; en el interior, la alcaldesa Ada Colau y una comitiva de funcionarios culturales: la directora del Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, Francesc Vilaró, secretario general de cultura de la Generalitat y la flamante presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano. Se habla en catalán, y todo sugiere voluntad de dejar huella. "A partir de esta feria, continuidad y cooperación", prometió Batallé.

Tradición y vanguardia; identidad regional y cosmopolitismo: de esas contradicciones y riquezas están hechas las calles que nos llevan al Ajuntament, y ese espíritu se intuye también en la conferencia. La ciudad de Barcelona, además, se sabe poseedora de una importante tradición literaria, tanto como de una reconocida potencia editorial. Estos dos aspectos serán cruciales en el programa que trae a la Feria del Libro de Buenos Aires, así como los históricos vínculos entre ambas ciudades, marcados por exilios de doble vía: de las migraciones europeas de fines del siglo XIX y los exiliados republicanos que llegaron a nuestro país con el fin de la Guerra Civil Española (del que este año se cumple el 80° aniversario), a los argentinos que llegaron a Barcelona huyendo de la dictadura militar primero, y de las sucesivas crisis económicas después. El bilingüismo, esa voluntad de habitar dos casas, la hispana y la catalana, también tendrá una fuerte presencia en un momento en que la discusión independentista atraviesa un punto crítico.

De izquierda a derecha, Iolanda Batallé, Ada Colau, Francesc Vilaró, María Teresa Carbano, los funcionarios culturales que hicieron la presentación esta mañana en el ayuntamiento

Efectivamente, la lengua catalana se hará un lugar en la Feria de Buenos Aires, donde la programación barcelonesa buscará presentarla tanto desde el punto de vista cultural como desde lo que tiene que ver con la diversidad regional. Por eso, la delegación incluirá 56 autores e ilustradores de Barcelona, pero también 13 de las islas Baleares, la comunidad valenciana y Andorra (donde también se habla catalán). Entre la opción de enviar a los más conocidos u optar por quienes aún no ingresaron al circuito argentino, los organizadores eligieron los segundo. Aunque también habrá nombres cercanos a nosotros, como los argentinos Horacio Altuna o el periodista y escritor Matías Néspolo, o Héctor Lozano, el guionista de la serie Merlí. Asimismo, viajarán 8 especialistas ligados de distintos modos al universo del libro: diseñadores, libreros, educadores y filólogos como el profesor Jordi Punti, que respaldarán el concepto del libro como un artefacto necesariamente inserto en diversas redes de trabajo y de disfrute social.

Múltiples actividades

"La ciudad literaria viaja a la ciudad de las librerías", dijo la presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, una afirmación con destino de slogan para este encuentro. "¡Bervinguda, Barcelona!, exclamó poco después, para cerrar su discurso, el único pronunciado en español.

Entre las actividades planeadas (habrá unas 100), se prevén mesas redondas, charlas, debates, conferencias. Para la Noche de la Feria, ese momento en que la feria sale a la calle y ofrece un espectáculo musical gratuito, Barcelona llevará a Buenos Aires a Silvia Pérez Cruz, magnífica cantante nacida en Gerona en 1983. Aunque el rostro de Pérez Cruz aún no es demasiado conocido en Buenos Aires (se presentó en el ND Teatro en 2016), quienes hayan visto la película La noche de doce años, seguramente recuerden la demoledora interpretación que hace de "The sound of silence", de Simon & Garfunkel. O, quienes hayan disfrutado del documental Lorca en Buenos Aires (que se proyectó en la Biblioteca Nacional el año pasado), tendrán presente su interpretación de "Pequeño vals vienés", versión musicalizada del poema del escritor andaluz. La voz de Pérez Cruz es de una tersura deslumbrante, pero sabe virar al desgarro hondo del flamenco o a la oscuridad que toque; su ductilidad la lleva a frecuentar -y mixturar- el jazz, el rock, el fado, la canción latinoamericana, las letras de Leonard Cohen, un tango, una letra de Serrat. En 2007 grabó el disco Inmigrasons, donde recupera canciones de argentinos y catalanes que sufrieron el exilio en una y otra dirección. Tanto por la naturalidad con que transita entre la vanguardia y la tradición, como por el encuentro de culturas que recoge en su música, su presencia será una buena traducción de lo que la delegación barcelonesa busca decir.

Barcelona anunció el menú cultural que traerá a la Feria del Libro de Buenos Aires

Otro punto de atención será el de la ciudad como espacio de lo público, y los modos en que la cultura también es un modo de habitar lo urbano. La ciudad de Barcelona tiene numerosos festivales ligados con la literatura y el pensamiento: Bienal de Pensamiento Ciudad Abierta, Barcelona Negra, Feria Literal, Cosmópolis, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, el Salón del Manga, entre otros. Quizás el más conocido sea el Sant Jordi, Día del Libro, que se celebra el 23 de abril, fecha cercana a la de nuestra feria, y donde, en puestos en la calle y con masiva concurrencia, la propuesta es intercambiar libros y rosas. La apuesta será llevar algo del espíritu de estas actividades a los pabellones de la feria porteña.

Por otra parte, se hará énfasis en la importancia de la red de bibliotecas públicas de la capital catalana: un total de 40 establecimientos, repartidos en los distintos barrios e impulsados desde los años 90 por el ayuntamiento. El Servicio de Bibliotecas de Cataluña, en el marco del proyecto "Desiderata", llevará a Buenos Aires seis bibliotecarios para intercambiar experiencias con colegas argentinos. Este programa también desarrollará actividades en conjunto con la Red de Bibliotecas y Parques de la Ciudad, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Casal de Cataluña. Se prometen lecturas, recitales, charlas, debates y la creación de un enorme grafiti literario.

Barcelona tendrá un stand de unos 200 metros cuadrados, que pondrá el acento en el puente de palabras tejido entre las dos ciudades. A nivel profesional, se buscará potenciar la traducción al castellano de los autores en catalán, promocionar la literatura local y apoyar los mecanismos de distribución de las editoriales barcelonesas. Una apuesta diversa, entusiasta y de un trasfondo humanista que merece la pena atender.