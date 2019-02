La cadena de origen marplatense está "en rojo", aseguró

18 de febrero de 2019 • 10:57

"No se puede seguir". "No sé cómo vamos a salir". "No podemos aguantar". Las frases de Antonio Toledo, dueño de la cadena de supermercados que lleva su apellido, no esconden su desamparo. El futuro no se ve bien para el empresario : "No sé si llegaré a mayo o a junio. Pero si llegamos, va a ser arañando lo último que quede en la lata", dijo.

Como varios empresarios, Toledo se queja de la carga tributaria y de las tasas de interés actuales. Pero a eso se le suma una mala temporada en Mar del Plata, aseguró. "La gente que viene está haciendo el máximo ahorro posible", sostuvo, en diálogo con el periodista Eduardo Serenellini en el programa El Locutorio, emitido por Radio Latina.

"Llevamos 54 años que hemos festejado como supermercadistas y ya llega el momento de tirar la llave por la ventana y que la agarre el que quiera", añadió.

Más adelante deslizó una frase que dejó ver su descontento con un fallo en su contra que lo obliga a reincorporar a seis empleados despedidos: "Los gremios son los dueños de las empresas", dijo el empresario que emplea a 1900 personas.

Por la presión tributaria, Toledo afirmó que tiene que pagar algunos impuestos en cuotas porque la compañía que maneja está "en rojo". Subrayó que apoyó al Gobierno actual y que, a pesar del contexto, lo seguirá respaldando. "Dentro de toda la mugre que tenemos lo volvería a votar, pero esto se tiene que terminar", concluyó.