18 de febrero de 2019 • 10:30

Este jueves Jimena Barón celebró San Valentín de una manera muy particular. La fecha la encontró reemplazando a Verónica Lozano en la conducción de Cortá por Lozano, el magazine que se emite en las tardes de Telefé, y la actriz y cantante decidió invitar a su pareja, el bailarín Mauro Caiazza.

Jimena aprovechó la entrevista a su novio para indagar sobre algunos tópicos picantes. "Quiero preguntarte por el comienzo de la relación", disparó. "Yo sentí, vos me lo confesaste, que tenías un prejuicio sobre mi persona".

Sin embargo, la tensión llegó cuando Barón preguntó específicamente por la reacción de la madre de Caiazza ante el romance de su hijo. "Quiero denunciar a mi suegra, que me está mirando", adelantó antes de revelar que la señora había tenido una frase polémica sobre ella.

"¡Ay, no, Mauro! ¡Esa mujer no", habría dicho la mamá del bailarín según contó Jimena entre risas. Entonces, Mauro confirmó los polémicos dichos y agregó que sus hermanos habían opinado lo mismo, pero que él no conocía el porqué de esos prejuicios. "No le habrá parecido una candidata para mí", teorizó Caiazza. "Pero mi mamá siempre quiere a todas".

"¿Cómo a todas?, ¿es con cualquiera?, ¿no es conmigo la buena onda ahora?", cerró el tema con humor la reemplazante de Lozano.