Al prócer Troglio no le hicieron un monumento en Gimnasia: lo echaron

Pedro Troglio dejó de ser el técnico de Gimnasia. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 11:51

En Gimnasia, casi le hacen un monumento. Faltaron un par de penales, apenas, para que su estatua decorara el Bosque. Para siempre. Y la verdad es que Pedro Troglio se la merece. Merece la estatua pero -sobre todo- merece respeto. No se lo tuvieron. Los mismos dirigentes que lo fueron a buscar como a un salvador, hace nueve meses, ayer lo despidieron. Sí, lo echaron.

Más allá de lo que expresa el comunicado que emitió la dirigencia tripera ("la decisión se tomó de común acuerdo"), lo concreto es que al entrenador lo cesantearon. El Lobo no ganó la Copa Argentina y está en una situación delicada en la Superliga; es cierto. Como también lo es que Troglio hasta ahora cumplía el objetivo de que su equipo permaneciera en primera división y, en el medio de esa búsqueda, depositó a Gimnasia en una final tras 25 años. De ese suceso pasaron cinco partidos: un triunfo, un empate y tres derrotas. Una fiel muestra de la histeria del fútbol argentino.

"Me transmitieron la decisión, la acaté y por ese motivo me alejo de este club que tanto amo", expresó el director técnico esta mañana, cuando pasó a saludar al plantel por Estancia Chica, y agregó con el rostro desencajado: "La comisión directiva cree que es un momento para terminar el contrato. Son decisiones que uno tiene que aceptar como un empleado más. Yo creía que se podía revertir, ellos no. No lo esperaba porque estábamos enteros, pero es así".

El último partido de Troglio como DT de Gimnasia: el sábado, en la derrota como local ante Defensa y Justicia. Aquí, con Beccacece. Fuente: FotoBAIRES

No es la primera vez que le toca irse así. Subvalorado. Y eso a Troglio le duele. Le duele tanto, que no aventura otra etapa en el Lobo: "Esta es la segunda vez que me toca irme de manera no querida. Creo que mi vida, a partir de ahora, estará afuera de Gimnasia. Hoy no imagino ni deseo otro ciclo. Me dedicaré a alentar desde la tribuna".

En 2005, Troglio sacó a Gimnasia del fondo de los promedios y luego lo llevó a pelear por el título. En 2011 rescató al Lobo del fondo de la B Nacional, lo ascendió en la temporada siguiente y más tarde llevó al Tripero a soñar con un campeonato. En 2018, por tercera vez, Pedro aceptó un complejo desafío y casi abraza la gloria. ¿Qué fue lo que condenó al DT? Los números en la Superliga: 5 triunfos, 3 empates y 11 derrotas. Un balance flojo, muy flojo, aunque acorde a las herramientas que le brindaron.

"Estoy triste por tener que irme, pero son las reglas de juego: mis necesidades son unas y las de la comisión son otras. Yo ya estoy afuera y no quiero traerle problemas al club", sintetizó el entrenador y se marchó. Según cree, para no volver.

Casi le hacen un monumento. No se lo hicieron, ni lo respetaron.

El Indio Ortiz, el reemplazante

El ex defensor de Gimnasia Darío Ortiz, quien ya fue director técnico del Lobo como interino, fue confirmado por el club como sucesor de Troglio. Esta vez, como entrenador definitivo.

Si bien ya dirigió la práctica de hoy, el debut oficial del Indio será el próximo lunes ante Aldosivi en Mar del Plata. Los otros partidos que le quedan al conjunto tripero en la Superliga son: Independiente (L), Estudiantes (V), Newell's (L), San Lorenzo (V) y Colón (L).