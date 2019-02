Escasa oferta en el Mercado de Liniers: 134 cabezas

Se trabajó con una entrada muy reducida de 134 vacunos Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 12:02

Con la actuación de pocos operadores de compra del abasto y de la industria local, que no demostraron interés y otorgaron precios que no llegaron a los obtenidos en la rueda del viernes pasado, la semana de negocios en el Mercado de Liniers se inició con una entrada muy reducida, pues de cuatro camiones fueron descargadas 134 cabezas. Dado la escasez de los ingresos no es posible efectuar un análisis de la plaza.

Las operaciones de febrero, hasta la última rueda, sumaron 59.053 animales vendidos en el Mercado de Liniers, con un precio promedio general de $52,518, y con un peso promedio general de 418,87 kg.

Los parciales de las principales categorías vendidas fueron: novillos, 7886 cabezas, 13,35 por ciento del total vendido, con un valor promedio de $59,169 y un peso de 476,49 kg; novillitos, 13.007, 22,03%, $64,593 y 393,18 kg; vaquillonas 5046, 8,54%, $60,068 y 377,08 kg; terneros, 2761, 4,68%, $64,779 y 329,75 kg; terneras, 8438, 14,29%, $64,172 y 325,72 kg; vacas, 13.576, 22,99%, $40,971 y 472,47 kg; conservas 6397, 10,83%, $32,385 y 424,73 kg, y toros, 1942, 3,29%, $39,475 y 602,95 kilos.

En tanto que en eenero se comercializaron 119.062 animales con un precio promedio general de $46,749, y con un peso promedio general de 414,16 kg.

Los parciales de las principales categorías vendidas fueron: novillos, 13.089 cabezas, 10,99% del total vendido, con un valor promedio de $51,459 y un peso de 475,36 kg; novillitos, 24.539, 20,61%, $55,132 y 390,19 kg; vaquillonas 10.607, 8,91%, $50,312 y 375,75 kg; terneros, 7631, 6,41%, $55,981 y 329,76 kg; terneras, 19.164, 16,09%, $54,221 y 325,40 kg; vacas, 29.911, 25,12%, $38,266 y 475,49 kg; conservas 10.461, 8,79%, $31,993 y 421,82 kg, y toros, 3660, 3,07%, $36,952 y 606,15 kilos.

Detalle de venta: conservas 94. Base 1 cabeza. Quedaron 40 animales sin ser vendidos.

Blanco Daniel y Cía. SA: (34) Lecomte Carlos Pedro t. 24, 331 kg a $ 32; vq. 9, 398 a 33.

Colombo y Magliano SA: (60) Grupo Constr. Bs. As-Rosario vq. 29, 353 a 32; 2, 395 a 35; Lactagro SA. tr. 1, 500 a 33; v. 10, 478 a 30; 4, 490 a 34; 1, 550 a 36; López Fermín y Bernat Geronimo v. 1, 480 a 40; Ziverra Angel Pascual v. 4, 453 a 30; 3, 557 a 36; 4, 665 a 38; 1, 530 a 40.