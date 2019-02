Champions League: "30 en 30", la marca que Messi quiere superar en Francia

Messi y Suárez, camino a Lyon para el partido de Champions Fuente: LA NACION - Crédito: twitter

Lionel Messi es el faro que guía a Barcelona. En estos días, el argentino se enfoca en el encuentro contra el Lyon de mañana, la ida por los octavos de la Champions League. Y este lunes, la delegación que encabeza el entrenador Ernesto Valverde llegó a esa ciudad francesa, donde empezarán a jugar las etapas decisivas del torneo continental.

Allá por agosto, en el comienzo de la temporada, Messi le aseguró a los fanáticos de su equipo que iban a sudar hasta la última gota para ganar la Champions: "Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou", dijo el argentino ante la multitud expectante. Goleador, pasador, director de orquesta, el astro argentino es el catalizador del juego azulgrana, que se resiente cada vez que su guía no está en el césped o no funciona a pleno. Líder en goles y asistencias.

Desde el inicio de la temporada, la 'Pulga' lleva 30 goles en 30 partidos oficiales, un gol por encuentro de promedio, para alcanzar la undécima temporada consecutiva en que el astro argentino llega a ese piso con el Barcelona. Una marca de agua que lleva su propia cara, año tras año, y que mañana intentará superar otra vez.

"Es bueno tener ansia de jugar, estamos preparados porque llevamos tiempo preparando el partido y estamos motivados por pasar esta eliminatoria e ir dando pasos hacia el título. Es una presión buena que aceptamos y esto nos tiene que ayudar para estar más concentrados", manifestó Ernesto Valverde este lunes en rueda de prensa, ya instalado junto al plantel en Lyon.

Y es que Valverde aseguró que en el equipo deseaban llegar ya a la cita europea. "Llegamos a los octavos de final, llevamos tiempo esperando este partido y entiendo que el Olympique también tendrá ganas. Sabemos que son un gran equipo, están haciendo una excelente competición y no han perdido, y en su campo son un equipo temible", avisó.

"Tienen un gran juego de ataque, un gran repliegue ofensivo, será complicado. Me gusta su estilo, que ataca siempre, que intentará apretarnos, más que las aportaciones individuales", destacó del Lyon de Bruno Génésio, que no perdió un solo partido en la fase de grupos y ganó al Manchester City en uno de sus partidos.

"No contemplo jugar luego en casa, es un atajo para perder. Tenemos que hacer un gran partido mañana e intentar ganar, lo mismo que ellos. No tenemos la vista puesta en el otro partido sino en el de mañana, sería un error", se sinceró en este sentido.

De hecho, el año pasado la Roma eliminó a los blaugranas en un pésimo partido de vuelta lejos del Camp Nou. "Muchos decían que la Roma era el mejor rival, el más flojo, y esos comentarios no ayudaron demasiado, y encima habíamos conseguido un 4-1 en la ida. A estos partidos hay que venir con la guardia alta y hay que tenerlo en cuenta para mañana", aseguró.

Por otro lado, en LaLiga Santander, celebró la derrota del Real Madrid ante el Girona. "Que nuestros rivales puedan dejarse puntos, nos beneficia. Igual que el resto están pendientes de nuestros partidos, nosotros de los de ellos, pero lo que nos importan es lo que hagamos nosotros. Lo único que certifica es que LaLiga es muy complicada y muy difícil de ganar, y que cuando ganas siempre se exige más y lo entiendo", se sinceró.

La previa del Liverpool- Bayern Múnich

Robert Lewandowski, delantero del Bayern y Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool calentaron la previa del partido de ida por los octavos de final. Lewandowski se refirió al técnico antes de que su equipo enfrente a los Reds y dejó entrever la admiración que siente por su antiguo entrenador: "Aprendí tanto de él", dijo el delantero.

El entrenador del Liverpool declaró que aunque no tenga nada personal con el Bayern, no le gustó que en el pasado el gigante alemán le quitara jugadores. "Nunca hubo cosas negativas con el Bayern, pero cuando jugábamos contra ellos o cuando compraban nuestros jugadores, ¿cómo podría estar contento y decir, 'buena idea, los llevo en mi coche'?", refirió Klopp a su etapa como DT de Borussia Dortmund.

"No fue bonito para el Dortmund, pero es parte del negocio. En aquellos momentos no estaba contento, pero hace mucho que pasó", agregó el técnico de los Reds sobre el tema. Sobre el partido, el entrenador aseguró que llegan con un gran impulso: "La gente piensa que podemos ganarle al Bayern, eso es algo muy importante, hasta ahora la historia es bella, pero todavía no hemos acabado", continuó. Klopp volvió a proclamarse subcampeón europeo la pasada Champions League, cuando los Reds perdieron la final con el Real Madrid. "Lo mejor de haber llegado tan lejos es que ahora somos un gran competidor de nuevo. Está claro que no es suficiente, pero es un gran paso", añadió.

La confianza, la fuerza mental, el carácter ganador son parte de las características que Lewandowski ha adquirido a lo largo de su carrera. Su trabajo con Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes y Klopp lo ayudaron a forjar el temple que ahora pone a prueba a diario con Niko Kovac en el Bayern. "Es gracias a él (a Klopp) que ahora estoy donde estoy en mi vida. Como hombre y como entrenador, es simplemente extraordinario. Aprendí tanto de él", aseguró el futbolista polaco.

La admiración de Lewandowski por el técnico de los Reds va más allá de cualquier marca que le hayan dejado los demás entrenadores, con los que trabajó: "Klopp ha sido decisivo en mi vida como futbolista", añadió, con admiración. Lewandowski llegó a Dortmund en 2010 cuando era una joven promesa polaca de 22 años: entonces se conoció con Klopp. Ambos estaban lejos entonces del estatus de referentes del fútbol internacional.

El técnico alemán hizo progresar al delantero en su juego. Juntos ganaron en dos ocasiones la Bundesliga y en una la Copa de Alemania, en 2012, en una memorable final derrotando 5-2 al Bayern Múnich con un triplete de Lewandowski. "Lo más importante que me ha dado Jürgen es la fuerza de creer que puedo jugar al más alto nivel. Me dio este impulso y me hizo pasar a la siguiente etapa, yo no sabía que tenía este potencial. No me daba cuenta de lo que escondía", concluyó.