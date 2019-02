Duki se une a Dante Spinetta para su nuevo tema, "Verano hater"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 12:50

El universo de las colaboraciones del trap no tiene límites. A días de participar en el primer gran festival del género, el Buenos Aires Trap (que se llevará adelante este sábado en el Hipódromo de Palermo), Duki se unió a Dante Spinetta para cantar en su nuevo tema, "Verano hater".

"Decile a tus amigas que no sean haters, que no hablen mal de mí", comienza la canción que profundiza el camino de Dante en el trap, estilo en el que ya comenzó a indagar en su último disco solista, Puñal. Ni bien se publicó, "Verano hater" se transformó en uno de los temas más escuchados del integrante de Illya Kuryaki and The Valderramas en Spotify.