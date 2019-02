Federica Pais, sobre la detención de su hijo: "No sabemos nada de lo que ocurrió"

Tras la detención de Dante Casermeiro, la conductora dialogó con LA NACION Fuente: Archivo

Dante Casermeiro, hijo de la televisiva conductora Federica Pais , fue detenido ayer acusado de protagonizar un robo bajo la modalidad de "motochorro" en Olivos, Vicente López, junto a Octavio Laje, otro joven de 20 años. A ambos se le secuestraron réplicas de armas de fuego, navajas y martillos, presumiblemente usados para romper vidrios, según explicaron fuentes judiciales y policiales.

Consultada sobre lo que ocurrido, Pais respondió a LA NACION: "No puedo dar testimonio. No sabemos nada de lo que ocurrió. Cuando lo sepamos, hablaré". Esta decisión de no hablar parece responder a las recomendaciones de sus abogados de preservar el silencio y aguardar hasta tanto se esclarezcan los hechos. El caso está siendo investigado por el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López, que hoy les tomará declaración indagatoria a los sospechosos.

Su hermana, Ernestina Pais , tampoco quiso ampliar información sobre la aprehensión de su sobrino y el cómplice del robo, que es hijo del primo del diputado nacional Martín Lousteau. "Yo no voy a hablar. No tengan ninguna ilusión. Con Federica hablamos a primera hora de la mañana; el pacto es que hable solo ella", le respondió la conductora a LA NACION. "Es pacto de hermanas, no lo voy a violar. Lo único que se puede decir es que hablé con Federica a primera hora y quedamos en que la versión oficial la dará ella".

Casermeiro y Laje fueron apresados ayer por la policía bonaerense en San Lorenzo y José María Paz, Olivos, después de que una joven de 27 años denunciara que había sido asaltada en la puerta de su casa, situada en Pedro Goyena al 3100, en Vicente López.