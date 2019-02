La actriz habló sobre la denuncia a Darthés.

18 de febrero de 2019 • 13:10

Gloria Carrá decidió respaldar a Thelma Fardín, su compañera de elenco en Patito Feo, y realizó duras declaraciones contra Juan Darthés, quien también coprotagonizó la tira infantil, en una entrevista concedida a TN Show.

"Yo trabajé dos años en la tira y mi hija también compartió con él (Ángela Torres en Simona). La conozco bien a Thelma. Cuando me preguntaron sobre Juan, dije la verdad. No tuve problemas con él. Nunca me hizo ni insinuó nada, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho con otras", dijo Carrá.

"Confío en lo que denuncian las chicas, les creo. Seguramente yo no le gustaba. Además, en ese momento yo pisaba muy fuerte y mi trayectoria ya era larga. No se iba a meter conmigo, prefirió meterse con una nena", sostuvo Carrá contra Darthés.

"Me parece asqueroso, repugnante, andá a saber cómo operaba. Todo lo que pasó me movilizó como mujer en muchos aspectos. Empecé a revisar mi historia, las cosas que me pasaron. Lloré mucho ", añadió Carrá.

Carrá no integra el Colectivo Actrices Argentinas pero elogió el apoyo brindado por el gremio a la causa legal de Fardin. "Lo que las chicas hicieron con Thelma estuvo muy bien. Trabajaron mucho, investigaron previamente. No fue algo improvisado, estuvieron presentes y se informaron".