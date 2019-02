El programa de reintegro del 15% del IVA para compras con tarjeta de débito regía desde 2016 Fuente: Archivo

El Gobierno no renovará el programa por el cual jubilados , pensionados y beneficiarios de programas sociales podían recibir el reintegro del IVA de una parte de las compras que hicieran con tarjetas de débito. Según explicaron desde el Ministerio de Hacienda , la medida no se relaciona con una necesidad de ajustar gastos o aumentar recaudación, sino con que era un programa "ineficiente" que no cumplía con el objetivo de aumentar la formalización.

El programa había sido promulgado por el presidente Mauricio Macri en junio de 2016 y disponía un reintegro del 15% del IVA de las compras que realizaran jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales nacionales con tarjetas de débito. El tope del beneficio era de $300, monto que se mantuvo congelado desde entonces.

Según se comunicó oficialmente desde Hacienda, sobre un total de 7,5 millones de potenciales beneficiarios, solo un 16% (alrededor 1,2 millones de personas) hacían uso del beneficio y los reintegros promedio registrados eran sustancialmente menores a los permitidos en el marco de la ley.

"El programa era transitorio y tenía el doble objetivo de fomentar la formalidad mediante el uso de la tarjeta de débito -que implica que el gasto entra en un circuito formal- y aumentar el monto efectivo de los beneficios provistos por el Gobierno", añadieron.

El programa tenía una partida de dinero asignada en el Presupuesto 2019 de $3141 millones que, según explicaron a LA NACION desde la cartera de Nicolás Dujovne , será utilizada para desarrollar otras iniciativas que aborden de una manera más eficiente el objetivo de la formalización financiera. Sin embargo, no dieron precisiones respecto de cuáles son las medidas que están desarrollando ni cuándo podrían darse a conocer.

Desde Anses apuntaron que es el Ministerio de Hacienda el encargado de disponer de la renovación o no del programa y que al organismo previsional solo le compete colaborar en la exploración de otras medidas que puedan impulsar la formalización. Según anticiparon, están pensando en iniciativas relacionadas con el pago con billetera virtual y otras opciones vinculadas a incentivos otorgados por comercios. Es decir, que la financiación provenga de firmas privadas y no de aportes del Tesoro.

Si bien el Gobierno considera que por la baja incidencia del programa su eliminación no tendrá grandes consecuencias, habrá 1,2 millones de personas que sí hacían uso del reintegro y que ya no dispondrán del beneficio. La medida se suma, además, a otra reciente tomada por el Ejecutivo que generó un aumento en la cantidad de jubilados que pagan impuesto a las ganancias, al disponer que se computen de manera conjunta los dos o más beneficios previsionales que pueda recibir la misma persona.

El Gobierno ya había expuesto el mismo argumento de la "baja eficiencia del programa" cuando, en enero de 2017, eliminó el reintegro del 5% en concepto del IVA en las compras con tarjeta de débito.