La adolescente, de 18 años, grabó un video en el que se dirigió de manera directa al financista Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 16:01

A fines de enero, Anna Chiara del Boca brindó una entrevista en la que por primera vez habló sobre su padre, Ricardo Biasotti. "Pasaron un montón de cosas... Hay distintos tipos de abuso: está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", contó la adolescente, entre otras cosas.

Esta tarde, en Intrusos y con su madre, Andrea del Boca , sentada en el estudio, Jorge Rial difundió un video de Anna en donde ahonda un poco más sobre el maltrato que recibió por parte de su progenitor. "Hablo porque es mi derecho y porque se mintió mucho, como siempre. El miércoles 30 de enero salió la revista Caras y creo que fui muy tibia, pero ahora que estoy en mi casa tranquila y sola, no paseándome por todos los programas de televisión, ni los medios, ni los móviles, ni las telefónicas, ni ensayando para el "Bailando" ni grabando una novela, sino estudiando, grabo esto", explicó.

En el video, la aspirante a actriz se dirige directamente a Biasotti, sin ningún tipo de reparo. "Hablo de mi caso porque es mío y de nadie más. Creo que se quiere sacar el foco de lo más importante: que un juez penal, a pedido mío, prohibió que me vieras", continuó.

A través de un video, Anna Chiara Del Boca volvió a apuntar contra Biasotti 01:43

Video

"¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormían desnudos vos y tu novia en la misma habitación que yo, porque vi todo, porque ni taparte sabías, porque ni para eso servís?", dijo tratando de mantener la voz firme. "¿Cuando me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mamá (...)?. ¿O cuando me dejabas encerrada en el auto sabiendo muy bien que no tenía la fuerza suficiente para sacarme el cinturón de seguridad? ¿O cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa? ¿En serio no te acordás? Porque yo sí y creo que vos también, por eso no das la cara, porque no tenés. En vez de eso mandás a voceras que debés financiar, para que salgan a defenderte. Porque no hay otra explicación para defender a un poco humano como vos. Seguro que no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento. Ahora sí lo sabes".

Anna Chiara también se refirió a Amalia Granata, quién salió a defender a Biasotti después de la entrevista: "Decile a tu amiga Amalia que no hable más de lo que no sabe, que no mienta porque eso ya no es hablar, es mentir. Que puede invertir su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer, me parece que es mucho más importante eso".

"No te odio, no, es una pérdida de mi tiempo odiarte. Lo único que siento por vos es vergüenza, porque vos, perverso y siniestro como muchos otros, das vergüenza. Y a mí nadie me lava el cerebro, nadie. Hoy es mi testimonio, solo mío, y mañana es el de otro, porque lamentablemente la fila no termina acá. No nos subestimen más, porque no nos callamos más", finalizó.

En 2002, Andrea Del Boca denunció a Biasotti por violencia de género e incluso llegó a mostrar, durante una entrevista televisiva con Jorge Rial, los moretones que le habían quedado tras un supuesto encuentro con su ex. Cuatro años después, Del Boca fue procesada por impedir que Biasotti tenga contacto con la menor y, en 2008, la actriz -que por entonces conducía el ciclo de entretenimientos La mamá del año- denunció que desconocía el paradero de su hija, señalando indirectamente al empresario como responsable.