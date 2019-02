Yalitza Aparicio es una actriz mexicana con orígenes mixtecas Crédito: Instagram

La actriz mexicana Yalitza Aparicio , que s e encuentra nominada al Oscar por su trabajo en la película Roma, respondió a los ataques racistas lanzados por parte de Sergio Goyri, un conocido actor de telenovelas de México.

La polémica comenzó cuando trascendió un video de Goyri en el que menospreciaba el trabajo de la protagonista del film de Alfonso Cuarón con calificaciones racistas. A su vez, criticaba la decisión de la Academia de Hollywood por "nominar a una pinche india que solo dice: 'Sí, señora', 'no, señora'" entre las candidatas a mejor actriz.

Poco después de que Goyri se viera envuelto en una ola de críticas de la audiencia por su postura, el mismo publicó en su cuenta de Instagram un posteo. Junto al video en el que se retracta, escribió: "Asumiendo la responsabilidad y pidiendo una disculpa pública. Nunca fue mi intención ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece su nominación y mucho más. Para mí, es un honor ver a un artista mexicano nominado para un Oscar".

Por su lado, Aparicio, que tiene raíces mixtecas, emitió un comunicado difundido a través de sus representantes, en el que se manifestó "orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña" y dijo sentir pena "que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras".

Antes de su nominación al Oscar, en una entrevista con el New York Times, la actriz reflexionó sobre cómo una eventual candidatura ayudaría a romper estereotipos sobre los actores con raíces indígenas, y también sobre la importancia que estaba logrando a nivel de visibilidad. "No debe importar lo que eres o cómo luzcas, puedes conseguir lo que desees. Estoy rompiendo el estereotipo de que, como somos indígenas, no podemos realizar ciertas cosas por nuestro color de piel", comentó.

"Recibir esta nominación sería una forma de romper con ciertas ideas. Podría ser una puerta abierta para más gente, para muchos. Puedo fomentar nuestra firme convicción de que podemos hacer estas cosas ahora", declaró, dejando en evidencia a una industria, la mexicana, en la que hay muy poca representación de actores indígenas en papeles de importancia. Según datos del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre el 10 y el 14 por ciento de la población de aquél país es indígena.