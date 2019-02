James Bond: las diez películas del Agente 007 más taquilleras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 17:08

Hoy se supo que la película número 25 de James Bond no llegará a los cines hasta abril del 2020, dos meses más tarde de la última fecha anunciada (14 de febrero). Es la segunda postergación que sufre el siempre esperado regreso de 007. Era una tradición estrenar cada película en el mes de noviembre, que algunos afirman es el mes de nacimiento de James Bond, tras el despido de Danny Boyle, el primer director asignado al proyecto. Será la quinta y última aparición de Daniel Craig como 007 después de Casino Royale, Quantum of Solace, Operación Skyfall y Spectre. Y el cierre de la más taquillera etapa de toda la filmografía de Bond. Los últimos dos films mencionados sumaron casi 2000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Repasamos a continuación la lista de las diez James Bond más taquilleras:

1) Skyfall (Sony) U$S 1,108.6 millones.

2) Spectre (Sony) U$S 880.7 millones

3) Casino Royale (Sony) U$S 599 millones

4) Quantum of Solace (Sony) U$S 586.1 millones

5) Die Another Day (MGM ) U$S 432 millones

6) The World Is Not Enough (MGM) U$S 361.8 millones

7) GoldenEye (MGM) U$S 352.2 millones

8) Tomorrow Never Dies (MGM) U$S 333 millones

9) Moonraker (MGM) U$S 210.3 millones

10) Licence to Kill (UA) U$S 156.2 millones