Dua Lipa confesó que es fanática del mayor éxito musical de Elvis Crespo

Dua Lipa elogió un clásico del merengue en su cuenta de Twitter

Sobre gustos no hay nada escrito, dice uno de los refranes más mentirosos en circulación. Desde hace mucho tiempo, libros, diarios, revistas y sitios de Internet han dedicado numerosas líneas a los gustos, preferencias y costumbres de personas, grupos e incluso civilizaciones enteras.

De lo que nada se había escrito hasta ahora era de una de los fanatismos más impensados que se han revelado en los últimos meses: el que siente la cantante y compositora británica, Dua Lipa, por su colega puertorriqueño, Elvis Crespo. Específicamente, por su gran hit, Suavemente.

"Este video y canción me trae muchísima alegría, disfruten", escribió la cantante de One Kiss en su cuenta de Twitter . El posteo generó sorpresa no solo en los miles de seguidores latinoamericanos de Dua Lipa, sino también en el autor de aquel recordado éxito.

Suavemente apareció en el disco homónimo de Crespo, publicado en 1998. La canción llegó ese año a la cima del ranking Hot Latin Songs de la revista Billboard e impulsó las ventas del álbum, que superaron las 1,5 millones de unidades en todo el mundo.