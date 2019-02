Mariana Fabbiani regresó a su programa y habló sobre la salida de Diego Leuco

Así fue el regreso de Mariana Fabbiani a El diario de Mariana - Fuente El Trece 05:04

Finalmente, Mariana Fabbiani volvió este mediodía a ponerse al frente de El diario de Mariana. Y, sobre el final de este primera emisión con la que dio oficialmente por iniciada la séptima temporada del ciclo, la conductora tuvo elogiosas palabras para Diego Leuco , el periodista que el viernes se despidió, notablemente emocionado, del programa.

"Quiero dedicarme un minutito a mandarle un beso enorme a Dieguito Leuco, a mi querido Diego que me remplazó en el verano y que empieza una nueva etapa en su vida. No va a estar más con nosotros, a partir de ahora va a estar en el noticiero", dijo Fabbiani, confirmando así la información que brindó LA NACION hace algunos días.

"Dieguito, si me estás viendo, aunque no creo porque ya arrancó sus vacaciones, te quiero decir públicamente que te quiero desear lo mejor en este camino que elegiste", siguió la conductora. "Te quiero mucho, sos una persona muy importante para todos los que estamos acá. Me acuerdo tu primer día de aire, nervioso con tus 22 años... Veo todo lo que creciste y me siento muy orgullosa. Me emociona ver tu crecimiento, te lo merecés y estoy segura de que tenés una carrera enorme por delante. Esta será siempre tu casa, y te quedás en los pagos, así que ya te cruzaremos".

El mensaje de Mariana Fabbiani para Diego Leuco - Fuente El Trece 01:36

En este nueva temporada, El diario de Mariana renovó casi por completo su panel, al sumar a los periodistas Gerardo "Tato" Young, Gisela Marziotta, Natasha Niebieskikwiat y Fanny Mandelbaum. Marina Calabro, Sebastián "Pampito" Perello Aciar y Raúl Torre, en tanto, siguen adelante en este 2019.

La despedida de Diego Leuco

Leuco atravesó en las últimas semanas diversas negociaciones para definir su futuro profesional. En primera instancia, había sido tentado por América para reemplazar a Santiago del Moro en Intratables, propuesta que eventualmente declinó.

Asimismo, ElTrece y Telefe se lo disputaron para que sea conductor de sus pantallas, y Leuco finalmente optó por formar dupla con María Laura Santillán en Telenoche, el noticiero insignia del canal de Constitución. El periodista debutará al frente del ciclo entre el 4 y el 11 de marzo, cuando regrese de sus vacaciones. Por otro lado, seguirá en Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre, y al frente de Ya Somos Grandes, en TN.

"Es rarísimo esto. Tratás de no pensar en el último día hasta que llega, y hoy fue un día especial, es el último día en este programa que me hizo tan feliz. El diario de Mariana me dio todo, como profesional y a nivel personal, me dio la oportunidad de crecer. Me dio muchos amigos", expresó Leuco, entre lágrimas durante la tarde del viernes. "Le quiero agradecer mucho a Mariana por la confianza que me dio siempre, a toda la producción (...), a mis compañeros con los que trabajamos con toda la garra".

Así se despidió Diego Leuco de El diario de Mariana - Fuente: Eltrece 06:19

