De los lectores: cartas & mails

19 de febrero de 2019

Soluciones hoy

Me dirijo a los candidatos que ocupan cargos en los concejos deliberantes, las legislaturas provinciales y nacionales y que pretenden renovar sus bancas o pasar a ejercer el Poder Ejecutivo. Les pido que todas sus promesas de campaña las concreten en proyectos presentados por ustedes mismos en sus respectivos cuerpos legislativos para el debate antes de las elecciones. Las soluciones que ustedes ofrecen las necesitamos hoy; ustedes pueden impulsarlas desde su actual cargo. Si los otros partidos se niegan a tratarlo o rechazan el proyecto también nos será útil para conocerlos y así poder votar con conciencia y no solo basándonos en promesas vanas. Como ciudadano preocupado por el presente y futuro de nuestra sociedad les agradeceré el esfuerzo realizado y los consideraré candidatos creíbles más allá de la ideología que sostengan.

Claudio E. Gershanik

DNI 10.866.756

Economía de Perú

Excelente el editorial del 14 del actual sobre la performance económica de Perú de los últimos 25 años. Para completar la receta del éxito económico de Perú solo falta agregar la baja presión fiscal: 27% del PBI contra nuestro abultado 40-42%, lo cual permite buenos retornos a la inversión, alentando un sendero creciente de más inversiones y una irrestricta apertura económica que ha integrado a Perú al mundo, permitiendo asignar la inversión a los proyectos más eficientes y competitivos. Teniendo una economía que es solo el 40% del tamaño de la Argentina, en 2017 exportaron 44.000 millones de dólares, contra los escasos 58.000 nuestros. Para igualar la performance relativa de ellos deberíamos estar exportando 110.000 millones.

Esta lección los peruanos la aprendieron de otros países, como Chile, Panamá y Costa Rica. Nosotros, los argentinos, no hemos demostrado esta misma capacidad de aprendizaje y llevamos más de 90 años de permanente declinación.

Carlos Ceva

DNI 8.209.862

Regreso de Cristina

Menos mal que ha cambiado. Ya no es la presidenta llena de soberbia y desplantes. Habla con respeto por los demás y solo quiere unir a los peronistas desbandados. Lucha por las instituciones democráticas, a las que no quiere que este gobierno perjudique. ¡La doctora cambió! Representa la paz, la concordancia y el desinterés. Y es por eso que dirigentes, intendentes, gobernadores, consustanciados con esa imagen que los motiva, la ungen en lo más alto del podio para volver a dirigir el país. Les agradezco por promover su vuelta. Sé que todos estos viejos políticos lo hacen desinteresadamente. En fin, parece que la Argentina la necesita. Regresará entonces la cadena nacional y la inflación será del 0%, según un nuevo Indec. Ella, que, según sus palabras, no se arrepiente de lo que ha hecho, potenciará nuevamente la obra pública con gente de su confianza, reivindicará el éxito de sus ideas y les dirá a los jueces cómo proceder, porque, en definitiva, los argentinos no estamos preparados para entender las leyes como lo hace ella. Este será su legado para cuando se estudie la ética política en los libros del futuro. Y nos dará el destino que merecemos.

¿Ese es nuestro futuro?

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Inseguridad

Dos cuestiones a tratar con respecto a la inseguridad. En primer lugar, respecto de la edad de imputabilidad, lo que debería preocuparnos más sería la peligrosidad del perpetrador (cualquiera sea su edad) para seguir cometiendo delitos libremente en medio de la sociedad. En segundo lugar, está bien claro que -Zaffaroni style- nuestro país deja alegremente liberados a los delincuentes para que puedan seguir ejerciendo su profesión. Veamos esto. La población carcelaria en Brasil y en Uruguay supera a la de la Argentina en 137 presos por cada cien mil habitantes. Esto nos da la pauta de que, comparativamente, en el país tenemos unos 60.000 delincuentes sueltos que debieran sumarse a los 75.000 que ya están en nuestras cárceles. Lo que nos falta, entonces, son: buenas leyes, buena policía, buenos jueces y cárceles suficientes.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Justicia Militar

Sin un Código de Justicia Militar no hay defensa.

¿Alguien se imagina un ejército que esté regulado por una ley civil que diga que está prohibido matar?

La Argentina: un hazmerreír.

Raúl E. P. Mariscotti

DNI 5.613.495

¿Es más delincuente?

Días atrás, un hijo mío, en el partido de Vicente López, detuvo su automóvil en una esquina, casi tocando la línea blanca que está antes de la senda peatonal. Por esa "infracción", llegó una multa de 2200 pesos, con la posibilidad de concurrir a un juzgado en la localidad de Don Torcuato para dar las razones. No concurrimos al juzgado, por entender que sería una pérdida de tiempo. Se resolvió la situación con un pago voluntario, dentro de la fecha estipulada, de 1100 pesos. Ahora bien, hace muy poco un delincuente en un día cometió ocho o nueve robos. Fue detenido y una jueza con una caución de 700 pesos lo dejó en libertad. Me pregunto: ¿mi hijo es más delincuente que ese ladrón?

No queda duda de que nuestro país es el mundo del revés. Da vergüenza lo que ocurre... así nos va.

Eduardo Pedro Giorgi

DNI 7.710.256

Bicisendas

Un poco de sensibilidad. No es tan complicado. Solo hace falta mirar para el costado y ver lo que le pasa a la gente. Están subiendo las tarifas al nivel que debieron estar hace muchos años, pero el bolsillo de la gente no las aguanta. Las familias se quedan cortas con el dinero destinado al transporte en colectivos, trenes y subtes. La plata no alcanza. El Gobierno debería haberse anticipado a este mal momento que pasa la población y haber construido el doble o triple de bicisendas y ciclovías para brindarle una alternativa a la gente y de paso demostrar que piensa en ella. ¿O no piensa?

Ricardo Maschwitz (h)

DNI 11477698

En la red

Facebook

Venezuela: un crudo video para pedir ayuda alimentaria

"¿Cuándo se verá a este pueblo libre? Esperemos lo más rápido, ya sufrieron bastante" - María Giordano

"¿Cuántos dictadores socialistas que generan miseria, hambre y muertes tiene que haber para demostrar que el socialismo es un fracaso total?" - Roberto Bauer

